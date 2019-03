İnanmak Başarmanın Yarısıdır" Dedi, Şampiyon Oldu

Görme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan doğuştan görme engelli Seyhan Bayat, başarılarını sürdürerek milli formayı giymek istiyor.

Hocasının tavsiyesi üzerine yaklaşık 3 yıl önce başladığı judoda kısa sürede kendini geliştiren lise son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Seyhan Bayat, son olarak Karaman'da düzenlenen ve 35 ilden 189 sporcunun mücadele ettiği Görme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 44 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.



Elde ettiği başarılarla dikkati çeken engelli sporcu, antrenörü nezaretinde milli takım formasını giyebilmek için her gün iki saat antrenman yapıyor.



"Yolu zaferle tamamladım"



Seyhan Bayat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğuştan görme engelli olduğunu, ilkokulu İstanbul Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulu, orta öğrenimi de Gaziantep GAP Görme Engelliler Okulu'nda tamamladıktan sonra Adıyaman'da liseye başladığını söyledi.



Judoyla, Gaziantep'te eğitim gördüğü yıllarda öğretmeninin desteği ve yönlendirmesiyle tanıştığını anlatan Bayat, ilk başlarda zorlansa da bu sporu çok sevdiğini ve başarılı olmak için çok çalıştığını belirtti. Bayat, "2015 ve 2016'da Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun düzenlediği şampiyonada Türkiye ikincisi oldum. Okul müsabakalarında da her yıl derece elde ettim. Bu da benim şevkimi artırdı." dedi.



Ailesiyle Kahta'da yaşayan Bayat, federasyon tarafından düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası'nda altın madalyayı boynuna taktığını anımsatarak, şöyle konuştu:



"Gaziantep'te yatılı okulda eğitim görürken hocamın tavsiye üzerine judo ilgimi çekti. İlk başlarda sadece antrenmanlara katıldım. Yarışma olduğunu bile bilmiyordum. Sonraları bu sporu çok sevdim. Spor yaptığımda stresim olmuyordu. Stresten uzak olduğum için başarı elde ediyorum. Karaman'da düzenlenen şampiyonada Adıyaman'ı temsil ettim. Ben bu yola 'İnanmak başarmanın yarısıdır.' sözüyle çıktım. Yolu zaferle tamamladım. Bu yolda bana emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ailem de beni yalnız bırakmadı. Kahta Borsa İstanbul Anadolu Lisesi idarecilerine de bana verdikleri emekten dolayı teşekkür ederim. Hedefim milli formayı giyerek uluslararası müsabakalarda ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmak."



Yüksel: "Dünya ve Avrupa şampiyonu olmayı hedefliyoruz"



Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu İl Temsilcisi ve Yamanlar Görbir Spor Kulübü Başkanı Hikmet Yüksel ise sporcusu Seyhan Bayat'ın başarısının kendilerini gururlandırdığını vurguladı.



Seyhan Bayat'ın başarısı ve azminin diğer görme engelli gençlere de örnek olmasını temenni eden Yüksel, "Seyhan'ın mutluluğunu görmesek de kalp gözümüzle görebiliyoruz. Bundan sonraki hedefimiz milli takıma seçilmek. Dünya ve Avrupa şampiyonu olmayı hedefliyoruz." dedi.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş de Türkiye Şampiyonası'nda Adıyaman'ı temsil eden Seyhan Bayat'ın 44 kiloda şampiyon olmasının mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.



Engelli sporcuların istediklerinde her şeyi başarabileceklerine inancının tam olduğuna dikkati çeken Keleş, "Bunun en son örneği görme engeline rağmen iki sporcumuzun judo branşında tüm rakiplerini eleyerek madalyaya ve şampiyonluğa ulaşabilmesidir. Bu da gösteriyor ki engelli ya da engelsiz olmak önemli değil. Başarının tek sırrı çalışmak ve azmetmektir. Engel tanımayan sporcular olarak başarılarına her geçen gün yenilerini ekleyen sporcularımızı ve antrenörlerimizi elde ettikleri başarılardan dolayı kutluyorum." diye konuştu.

