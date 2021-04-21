İnat etti başardı, tüm Türkiye'ye gönderiyor - Son Dakika

İnat etti başardı, tüm Türkiye'ye gönderiyor

21.04.2021 13:16
İnat etti başardı, tüm Türkiye'ye gönderiyor, System.String[]

Türkiye'de kaz yetiştiriciliğinde marka olarak bilinen Kars'ın meşhur kazları artık en sıcak iklimin yaşandığı Aydın'da da yetiştirilmeye başlandı.

Türkiye'de kaz yetiştiriciliğinde marka olarak bilinen Kars'ın meşhur kazları artık en sıcak iklimin yaşandığı Aydın'da da yetiştirilmeye başlandı. 3 yıl önce hobi olarak başladığı ve inatla uğraş verdiği yetiştiricilikte başarılı olan girişimci bugün ise ülkenin dört bir yanına kazların civcivini, etini ve yumurtasını gönderiyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Osman Altuntaş, kendilerine ait 8 dönümlük arazide hobi olarak başladığı Kars Kazı üretiminde başarılı olunca ihracat için destek aramaya başladı. Önce kaz yetiştiriciliğinin inceliklerini uzmanlarından öğrenen Altuntaş, Kars'tan getirttiği kazlara farklı ırklar da ekleyerek üretime başladı. Önceleri Kars'ın soğuk iklimine alışkın olan kazların Türkiye'nin en sıcak ikliminin yaşandığı Aydın'da yaşayamayacağını ifade edenlere inat zoru başardığını, hatta daha az maliyetle daha fazla verim aldığını belirtiyor. 3 yıl önce hobi amacıyla başladığı üretimini bugün binden fazla kaz ile sürdüren Osman Altuntaş, ülke geneline kaz civcivi, yumurtası, eti ve canlı kaz gönderimi yapıyor. Kaz etinin son yıllarda oldukça rağbet görmesi ve Türkiye genelindeki kaz üretiminin oldukça düşük olması nedeniyle üretimi artırmaya kara verdiğini belirten Altuntaş, ihracat yapmak istediğini ancak devlet desteği olmadan bu işi başaramayacağını söyledi. Merası olanların üretim maliyetinin yüzde 70'e yakın azaldığını ifade eden Altuntaş, kazlardan elde edilen her şeyin değerli olduğunu belirtti. Kaz yumurtasının 10-25 TL, etinin 60 TL, bir haftalık civcivlerin ise türüne göre 35-60 TL arasında olduğunu ifade eden Altuntaş, canlı kazların da 250 TL'ye alıcı bulduğunu söylüyor.

"3 yıl önce hobi olarak başladı"

Yaklaşık 3 yıl önce kaz yetiştiriciliğine başladığını ifade eden Osman Altuntaş, "Biz bu kaz işine 3 yıl önce hobi olarak başladık. Birçok kişi bize 'Kars'ta oluyor, burada olmuyor' diye olumsuz yorumlarda bulundular. Ama buna rağmen inatla bu işi başarmaya karar verdik. Mücadele sonunda çok da iyi sonuçlar aldık. ve biz şu an üretimdeki kaz sayımızı bin taneye yaklaştırdık. Ülke genelinden şu an sürekli kaz civcivi, yumurtası ve eti talebi geliyor. Taleplere yetişemiyoruz. Bu kazlar ırk ırk değişiyor. Yumurta için olanı var et için olanı var. Kaz yumurtası 10-25 TL, eti 60 TL, bir haftalık civcivlerin ise türüne göre 35-60 TL arasında fiyatları var. Canlı kazlar da 250 TL'ye alıcı buluyor. Kaz eti ise çok kaliteli bir et" dedi.

"Nazilli Kazı adı altında marka oluşturmak istiyoruz"

Altuntaş açıklamasının devamında, "Biz bu işi sürekli şekilde 'Nazilli Kazı' markası olarak yapmayı düşünüyoruz. Bu soğuk iklimde Kars'ta olan Kazın burada olabildiğini gördük. Üretim ile alakalı devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz. Üretim adedini artırarak bölgemize yayabilirsek bu işten herkes ekmek yiyebilir. Nazilli olarak biz kaz üretiminde Türkiye'de adres olmayı düşünüyoruz. Devlet desteği alarak üretim ve üretici sayısını artırabilirsek talebi karşılama işimiz çok daha kolay olacak. Türkiye'de kesilen kaz sayısının 600 bin-700 bin olduğunu biliyoruz. Üretilen kaz sayısı ise çok düşük. Kesinlikle bunu bir marka haline getirip önce yurt içine ardından da ihracat etmeyi düşünüyoruz. Biz Kars gibi soğuk memlekette yetiştirilebilen bir Kazın Aydın gibi çok sıcak iklimin yaşandığı bölgede üretimi başardık. Hatta Kars'taki üretime oranla çok daha düşük maliyetle bu üretimi yapabiliyoruz. Bu da Aydın için, Nazilli için az bir parayla çok gelir getirisi olan bir şey. Az maliyetle çok getirisi olan bir iş. Herkese tavsiye ederiz" dedi. - AYDIN

İnat etti başardı, tüm Türkiye'ye gönderiyor
İnat etti başardı, tüm Türkiye'ye gönderiyor
İnat etti başardı, tüm Türkiye'ye gönderiyor
İnat etti başardı, tüm Türkiye'ye gönderiyor
İnat etti başardı, tüm Türkiye'ye gönderiyor
İnat etti başardı, tüm Türkiye'ye gönderiyor
İnat etti başardı, tüm Türkiye'ye gönderiyor
İnat etti başardı, tüm Türkiye'ye gönderiyor
İnat etti başardı, tüm Türkiye'ye gönderiyor
İnat etti başardı, tüm Türkiye'ye gönderiyor
İnat etti başardı, tüm Türkiye'ye gönderiyor
İnat etti başardı, tüm Türkiye'ye gönderiyor

Türk Lirası, Türkiye, Aydın, Kars, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İnat etti başardı, tüm Türkiye'ye gönderiyor - Son Dakika Ekonomi


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