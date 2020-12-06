İnatçı bir ruh, sıkı çalışma...

"Ben şehir çocuğuyum, Beşiktaş'ta doğdum büyüdüm. Türkiye'de 30 bin civarındaki köyün 12 binini dolaştım. Son 16 yıldır da kırsalda yaşıyorum. Öncelikle size çok samimi bir itirafta bulunacağım: Çiftçilik çok zor ve meşakkatli bir iş. Ama bir o kadar da zevkli ve karlı" diye söze başlıyor 'Çiftçilik 101' kitabının yazarı Coşkun Yıldırım ve ekliyor: "Dünyanın giderek değişen kurallarını dikkate alırsak çiftçilik aynı zamanda büyük bir fırsat. Yeter ki kişi inatçı bir ruha ve bir miktar paraya sahip olsun."

Son yıllarda şehirden kırsala göçenlerin sayısının artmasıyla birlikte hayal kırıklığına uğrayıp dönenlerin sayısının da arttığına dikkat çeken Yıldırım, bu kitabı kırsalda yaşama, çiftçi olma, tarımsal üretim yatırımı yapma hayali kuranlara kılavuz olması için yazdığını söylüyor.

'Kendinizi çiftçiliğe adayabilecek misiniz? Yaşam tarzınızı tümden değiştirip tüm riskleri ve zorlukları göze alabilecek misiniz?' gibi soruların yanıtını veren kitap, çiftçiliğin çeşitleri ve zorluklarından köyde ilişkilerin nasıl kurulması gerektiğine kadar birçok konuda ipuçları veriyor. Buyrun, kitaptan bazı başlıklar ve köyde yaşayıp çiftçilik yapmayı isteyenlerin hayatlarını kolaylaştıracak öneriler...

BENDEN ÇİFTÇİ OLUR MU?

Coşkun Yıldırım kitabında, çiftçilik yapmak isteyenlerin kendine sorması gereken soruları ve izlemesi gereken adımları da şöyle sıralıyor:

Ekin, hayvan yetiştirme işi zordur. Sizi, belki de daha fazla para kazandığınız, kentteki mevcut işinizden ayrılmaya yönelten şey nedir?

Yetiştireceğiniz ürün veya hayvan fark etmeksizin çok sıkı çalışmanız, büyük bir sorumluluk almanız gerekir. Peki bunlara hazır mısınız?

Ne yapmak istediğinizi, işin risklerini daha iyi anlayabilmek için çeşitli çiftçilerle konuşun. Ne kadar çok çiftçiyle konuşursanız aklınızdaki soru işaretleri de o kadar azalır.

Mümkünse bir çiftlikte biraz kalın. Bu gözlemlemek ve öğrenmek için iyi bir fırsat. Aynı zamanda çiftlikte kalmakla çiftçilik arasında çok büyük bir fark olduğunu da anlamanızı sağlar.

Çiftlikte çalışmak için fiziksel olarak formda kalmanız gerekir. Çömelme, diz çökme, ağır kaldırma, itme, çekme gibi fiziksel egzersizleri rahatça yapabilecek misiniz?

KÖYDE HAYATINIZI KOLAYLAŞTIRACAK TÜYOLAR

Köylüler için şehirlilerin, şehirliler için de köylülerin farklı dünyaların insanları olduğunun altını çizen Yıldırım, tanışma ve birbirini anlama sürecinde şehirden gidenlerin dikkat etmesi gereken noktaları şöyle sıralıyor:

? Günlük kıyafetlerine bakarak kişilerin maddi durumları hakkında önyargılı davranmamaya çalışın.

? Kolayca yapılacak ve kendi elinizde olan işler dışındaki şeylerin çözümü için sakın söz vermeyin. Gerçekleştirmenizin zor olacağını düşündüğünüz işler için "Söz vermeyeyim ama..." diyerek de söze başlamayın.

? Kendinizden, yaptığınız işlerden olabildiğinizce az ve yalın olarak bahsedin.

? Bulunduğunuz ortamda, ortamdakilerin muhtemel olarak bilemeyecekleri bir konuyu açmamaya özen gösterin.

? Sizden borç isteyenler olursa, vereceğiniz miktar, zamanında geri alamadığınızda planlarınızı bozacak bir büyüklükte olmasın.

? Çiftçiler minimal yaşamayı severler, bu yüzden konuştuğunuz kişiyi tanımadan çok derin konulara girmeyin.

? Siyasi görüşünüzü belli edecek bir işaret bulundurmaktan olabildiğince kaçının. Böyle bir durum sizin köydeki insanlarla kaynaşmanızı zorlaştırabilir.

? Din konusundaki düşünceleriniz ne olursa olsun açıklamayın, görüş belirtmeyin.

? Kırsal ortama girdiğinizde 'Biri Bizi Gözetliyor Evi' tadında sürekli izleneceksiniz. Arabanız, çocuklarınız, eşiniz, onlara davranışlarınız, harcamalarınız, duygularınız... Size ve ailenize ait ne varsa sürekli gözleniyor ve konuşuluyor. Bu nedenle hareketlerinize olabildiğince özen gösterin. Bunun doğal bir süreç olduğunu bilerek hareket edin.

? Köye yerleşmeye karar verdiğinizde, köyden birkaç kişi size özel ilgi gösterecek, yardımınıza koşarak size güven verecektir. Bu onların güçlü görünme, sizin desteğinizi yanında hissetme gibi duygularını besleyecektir. Bu iyi niyetli çabaları doğru bir iletişimle yönetmelisiniz.

KISA KISA...

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