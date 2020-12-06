İnatçı bir ruh, sıkı çalışma... - Son Dakika

İnatçı bir ruh, sıkı çalışma...

06.12.2020 07:43
İnatçı bir ruh, sıkı çalışma..., System.String[]

"Ben şehir çocuğuyum, Beşiktaş'ta doğdum büyüdüm. Türkiye'de 30 bin civarındaki köyün 12 binini dolaştım. Son 16 yıldır da kırsalda yaşıyorum.

"Ben şehir çocuğuyum, Beşiktaş'ta doğdum büyüdüm. Türkiye'de 30 bin civarındaki köyün 12 binini dolaştım. Son 16 yıldır da kırsalda yaşıyorum. Öncelikle size çok samimi bir itirafta bulunacağım: Çiftçilik çok zor ve meşakkatli bir iş. Ama bir o kadar da zevkli ve karlı" diye söze başlıyor 'Çiftçilik 101' kitabının yazarı Coşkun Yıldırım ve ekliyor: "Dünyanın giderek değişen kurallarını dikkate alırsak çiftçilik aynı zamanda büyük bir fırsat. Yeter ki kişi inatçı bir ruha ve bir miktar paraya sahip olsun."

Son yıllarda şehirden kırsala göçenlerin sayısının artmasıyla birlikte hayal kırıklığına uğrayıp dönenlerin sayısının da arttığına dikkat çeken Yıldırım, bu kitabı kırsalda yaşama, çiftçi olma, tarımsal üretim yatırımı yapma hayali kuranlara kılavuz olması için yazdığını söylüyor.

'Kendinizi çiftçiliğe adayabilecek misiniz? Yaşam tarzınızı tümden değiştirip tüm riskleri ve zorlukları göze alabilecek misiniz?' gibi soruların yanıtını veren kitap, çiftçiliğin çeşitleri ve zorluklarından köyde ilişkilerin nasıl kurulması gerektiğine kadar birçok konuda ipuçları veriyor. Buyrun, kitaptan bazı başlıklar ve köyde yaşayıp çiftçilik yapmayı isteyenlerin hayatlarını kolaylaştıracak öneriler...

BENDEN ÇİFTÇİ OLUR MU?

Coşkun Yıldırım kitabında, çiftçilik yapmak isteyenlerin kendine sorması gereken soruları ve izlemesi gereken adımları da şöyle sıralıyor:

Ekin, hayvan yetiştirme işi zordur. Sizi, belki de daha fazla para kazandığınız, kentteki mevcut işinizden ayrılmaya yönelten şey nedir?

Yetiştireceğiniz ürün veya hayvan fark etmeksizin çok sıkı çalışmanız, büyük bir sorumluluk almanız gerekir. Peki bunlara hazır mısınız?

Ne yapmak istediğinizi, işin risklerini daha iyi anlayabilmek için çeşitli çiftçilerle konuşun. Ne kadar çok çiftçiyle konuşursanız aklınızdaki soru işaretleri de o kadar azalır.

Mümkünse bir çiftlikte biraz kalın. Bu gözlemlemek ve öğrenmek için iyi bir fırsat. Aynı zamanda çiftlikte kalmakla çiftçilik arasında çok büyük bir fark olduğunu da anlamanızı sağlar.

Çiftlikte çalışmak için fiziksel olarak formda kalmanız gerekir. Çömelme, diz çökme, ağır kaldırma, itme, çekme gibi fiziksel egzersizleri rahatça yapabilecek misiniz?

KÖYDE HAYATINIZI KOLAYLAŞTIRACAK TÜYOLAR

Köylüler için şehirlilerin, şehirliler için de köylülerin farklı dünyaların insanları olduğunun altını çizen Yıldırım, tanışma ve birbirini anlama sürecinde şehirden gidenlerin dikkat etmesi gereken noktaları şöyle sıralıyor:

? Günlük kıyafetlerine bakarak kişilerin maddi durumları hakkında önyargılı davranmamaya çalışın.

? Kolayca yapılacak ve kendi elinizde olan işler dışındaki şeylerin çözümü için sakın söz vermeyin. Gerçekleştirmenizin zor olacağını düşündüğünüz işler için "Söz vermeyeyim ama..." diyerek de söze başlamayın.

? Kendinizden, yaptığınız işlerden olabildiğinizce az ve yalın olarak bahsedin.

? Bulunduğunuz ortamda, ortamdakilerin muhtemel olarak bilemeyecekleri bir konuyu açmamaya özen gösterin.

? Sizden borç isteyenler olursa, vereceğiniz miktar, zamanında geri alamadığınızda planlarınızı bozacak bir büyüklükte olmasın.

? Çiftçiler minimal yaşamayı severler, bu yüzden konuştuğunuz kişiyi tanımadan çok derin konulara girmeyin.

? Siyasi görüşünüzü belli edecek bir işaret bulundurmaktan olabildiğince kaçının. Böyle bir durum sizin köydeki insanlarla kaynaşmanızı zorlaştırabilir.

? Din konusundaki düşünceleriniz ne olursa olsun açıklamayın, görüş belirtmeyin.

? Kırsal ortama girdiğinizde 'Biri Bizi Gözetliyor Evi' tadında sürekli izleneceksiniz. Arabanız, çocuklarınız, eşiniz, onlara davranışlarınız, harcamalarınız, duygularınız... Size ve ailenize ait ne varsa sürekli gözleniyor ve konuşuluyor. Bu nedenle hareketlerinize olabildiğince özen gösterin. Bunun doğal bir süreç olduğunu bilerek hareket edin.

? Köye yerleşmeye karar verdiğinizde, köyden birkaç kişi size özel ilgi gösterecek, yardımınıza koşarak size güven verecektir. Bu onların güçlü görünme, sizin desteğinizi yanında hissetme gibi duygularını besleyecektir. Bu iyi niyetli çabaları doğru bir iletişimle yönetmelisiniz.

KISA KISA...

Bir balon balığı kuyruğu götürene 5 lira

Akdeniz ve Ege'deki istilacı balık türlerinin sayısı artıyor. Onlardan biri de balon balığı. Yerli türlere verdiği zararın artması nedeniyle balon balığı avcılığına teşvik geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliğ'i yürürlüğe girdi. Buna göre, her bir balon balığı kuyruğu başına (1 milyon adede kadar) 5 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Havalar ısındıkça kuşlar kuzeye çıkıyor

48 ülkede 120 bin kuş gözlemcisinden elde edilen son 30 yıllık verilere göre, iklim krizinden kaynaklanan sıcaklıklar nedeniyle kuşların yaşam alanları bir kilometre kadar kuzeye kaymış durumda. Araştırma, orman kuşlarının menzillerini genişletirken, tarım arazisi kuşlarının yaşam alanlarının küçül-

düğünü gösteriyor.

Güneydoğu'nun narlarına koruma

GAP Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü (GAPTAEM) tarafından Güneydoğu'nun yerli nar çeşitleri koruma altına alınacak. Projeyle, çoğunluğu Şanlıurfa'dan olmak üzere Gaziantep, Siirt ve Kilis'ten toplanan 23 nar çeşidi, enstitünün Gündaş ve Talat Demirören araştırma istasyonlarına dikildi.

İnatçı bir ruh, sıkı çalışma...

Balon Balığı, Beşiktaş, Türkiye, Çiftçi, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin İnatçı bir ruh, sıkı çalışma... - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Şüpheliyi vermek istemeyen yakınları ekiplere saldırdı: 2 polis yaralı, 9 gözaltı Demiryolları "Çin'e giden ilk ihracat treni yolundan döndü" iddialarına yanıt verdi: Gümrükleme için Halkalı'ya geldi Her hareketiyle gündeme bomba gibi düşen Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla yine çok konuşulacak Doğu Perinçek'in ABD analizindeki sözleri sosyal medyaya damga vurdu: Biraz kapatsana kamerayı Şarkıcı Sevda Demirel, bornozlu paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı Sağlık Bakanı Koca yüksek risk altındaki 5 ilimizi uyardı: Hatay'da vaka artışı yüzde 125 Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz Asgari ücret toplantısında işçiler için ne talep edildi? İşte merak edilen detaylar
Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 196 ile en yüksek seviyeye çıktı Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 196 ile en yüksek seviyeye çıktı         
08:06
Çukur'da sürpriz gelişme! 'İdris Baba' diziye geri döndü Çukur'da sürpriz gelişme! 'İdris Baba' diziye geri döndü         
00:54
Evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden baba ve 2 çocuğu yan yana defnedildi Evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden baba ve 2 çocuğu yan yana defnedildi         
23:29
Son dönemdeki vahşetlerin nedeni belli oldu! Kedilerin ayaklarını kesip büyü yapıyorlar Son dönemdeki vahşetlerin nedeni belli oldu! Kedilerin ayaklarını kesip büyü yapıyorlar         
23:01
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti         
22:41
Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Hafta ortasından itibaren kar geliyor Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Hafta ortasından itibaren kar geliyor         
21:43
Akdeniz açıklarındaki 5.2'lik deprem 150 kilometre uzaklıktaki Karaman'da kayaları yerinden oynattı Akdeniz açıklarındaki 5.2'lik deprem 150 kilometre uzaklıktaki Karaman'da kayaları yerinden oynattı         
18:16
Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz         
14:40
Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü         
13:30
Kuzey Kore'de karantinayı ihlal eden kişi, kurşuna dizilerek infaz edildi Kuzey Kore'de karantinayı ihlal eden kişi, kurşuna dizilerek infaz edildi         
12:15
Boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanık: Bana Boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanık: Bana "O çocuk senden değil" dedi         
12:14
3 arkadaşın bağ evindeki feci sonu! Isınmak için yaktıkları soba hayatlarına mal oldu 3 arkadaşın bağ evindeki feci sonu! Isınmak için yaktıkları soba hayatlarına mal oldu         
11:32
Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak         
10:59
Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak         
10:04
Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi         
09:35
Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık         
07:21
Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2020 08:19:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İnatçı bir ruh, sıkı çalışma... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei