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İnatçı filminin çekildiği tarihi taş köprü temizlendi - Son Dakika

İnatçı filminin çekildiği tarihi taş köprü temizlendi

13.12.2021 17:57
İnatçı filminin çekildiği tarihi taş köprü temizlendi

Aydın'ın Söke ilçesi Sarıkemer bölgesinde bulunan ve Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı İnatçı filmine de ev sahipliği yapan tarihi taş köprüde biriken çöpler temizlendi.

Aydın'ın Söke ilçesi Sarıkemer bölgesinde bulunan ve Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı İnatçı filmine de ev sahipliği yapan tarihi taş köprüde biriken çöpler temizlendi. Temizlemenin yeterli olmadığına dikkat çeken EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ise tarihi köprünün korunması için yüzer bariyer yapılması gerektiğini ifade etti.

Aydın tarımının can damarlarından olan Büyük Menderes Nehri, doğduğu bölgeden denize döküldüğü yere kadar üzerinde yapılan birçok köprüye ev sahipliği yaparken, Söke ilçesine bağlı Sarıkemer'i birbirine bağlayan tarihi taş köprü de bunlardan bir tanesi. Bir zamanlar deve kervanlarının geçtiği, 1988 yılında da Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı İnatçı filminin birçok sahnesinin çekildiği tarihi taş köprü şimdilerde yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen yağmurlar ile birlikte Büyük Menderes Nehri'ne insan kaynaklı olarak atılan çöpler, ağaç kütükleri ve kargılar nedeniyle menfezleri tıkanan taş köprü, Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri tarafından temizlendi.

Tarihi köprünün temizlenmesinin ardından açıklama yapan Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, DSİ ekiplerine teşekkür ederek aynı sorunun tekrar yaşanmaması ve tarihi köprünün korunması adına yüzer bariyer yapılmasını istedi.

Büyük Menderes'in kirletilmemesi ve çöp atılmaması konusunda duyarlı olunması gerektiğini de vurgulayan Sürücü; "Büyük Menderes Nehri'ne insan kaynaklı olarak atılan çöpler, ağaç kütükleri ve kargılar nedeniyle taş köprünün menfezleri tıkanmıştı. Suyun geçişini engelleyen bu durum aynı zamanda Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nca Koruma altında bulunan Taşköprü'ye de sürekli baskı yaparak yıkılma tehdidi oluşturmaktaydı. Atıklarla su yüzeyi görülmeyen nehirde binlerce balığın öldüğü tespit edilmişti. Aydın DSİ Bölge Müdürlüğü'ne bağlı vinçler ve kepçeler, nehrin kıyısında bir çalışma yaparak, çöpleri ve diğer atıkları vinç yardımıyla karaya aldılar. Çıkarılan kamyonlarca çöp kıyıdan alınarak taşındı. DSİ'nin bugün yaptığı çalışmalarla, köprüye olan baskı ortadan kaldırıldı, çöplerin de denize ve Bafa Gölü'ne gitmesi engellendi. Ancak bu sorun yoğun yağmurlarla birlikte devam edecektir. Menderes'teki su seviyesi yükselirse, Taşköprü sular altında kalacağından baskıdan kurtulacak ancak tüm çöpler ve diğer atıklar yüzeyden Ege Denizi'ne ve Bafa Gölü'ne ulaşacaktır. Bu konuda ki önerimiz, öncelikle kimsenin çaylara, derelere ve Menderes'e çöp atmamasıdır. Ancak ne yazık ki bu konuda duyarlılık çok azdır. Atılan çöpleri ve atıkları su yüzeyinde durdurabilecek tek bir çözüm kalmaktadır. DSİ Bölge Müdürlüğü'nün Söke Regülatörünün önünde uyguladığı ve başarılı olduğu yüzer bariyer sisteminin aynısını Taşköprü'nün arkasına uygulaması halinde, suyla gelen tüm atıklar bariyerde toplanacak ve kıyıya çekilerek kepçelerle karaya taşınması sağlanacaktır. Yapılmadığı takdirde buradaki ekosistem zarar görecek, aynı zamanda tüm çöpler diğer sulak alanlara taşınacaktır. Atılan her çöpün birikerek doğaya ne kadar zarar verildiği, canlıları nasıl etkilediği, denizleri, gölleri nasıl kirlettiği bilinmeli ve bu konuda duyarlı insan sayısı çoğaltılmalıdır" dedi.

(Uğur Eser/İHA)

İnatçı filminin çekildiği tarihi taş köprü temizlendi
İnatçı filminin çekildiği tarihi taş köprü temizlendi
İnatçı filminin çekildiği tarihi taş köprü temizlendi
İnatçı filminin çekildiği tarihi taş köprü temizlendi
İnatçı filminin çekildiği tarihi taş köprü temizlendi
İnatçı filminin çekildiği tarihi taş köprü temizlendi
İnatçı filminin çekildiği tarihi taş köprü temizlendi

Büyük Menderes, Kemal Sunal, Sarıkemer, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İnatçı filminin çekildiği tarihi taş köprü temizlendi - Son Dakika


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