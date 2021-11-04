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İnatçı hırsızlar demir kapıyı kırmak için dakikalarca uğraştı - Son Dakika

İnatçı hırsızlar demir kapıyı kırmak için dakikalarca uğraştı

04.11.2021 13:50
İnatçı hırsızlar demir kapıyı kırmak için dakikalarca uğraştı

Karabük'te gece yarısı sanayi sitesinde oto yedek parçacı dükkanını gözüne kestiren kimliği belirsiz iki hırsız demir kapıyı açamayınca, korkulukları kırarak camdan girdikleri dükkanda bozuk paraları çaldı.

Karabük'te gece yarısı sanayi sitesinde oto yedek parçacı dükkanını gözüne kestiren kimliği belirsiz iki hırsız demir kapıyı açamayınca, korkulukları kırarak camdan girdikleri dükkanda bozuk paraları çaldı.

Edinilen bilgiye göre, olay Kemal Oyman mevkiinde bulunan Antepoğlu sanayi sitesinde dün gece saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Fatma Yılmaz'a ait oto yedek parçası dükkanına gelen hırsızlar demir kapının kilidini kırmak için dakikalarca uğraştı. Güçlükle kapının demir kilidini kırmayı başaran hırsızlar, kapıyı açamayınca bu kez korkuluk demirlerini ve camı kırıp dükkana girmeyi başardı. Girdikleri yedek parçacı dükkanından kasadaki bozuk kağıt ve demir paralardan oluşan bin TL'yi alan hırsızlar, arkalarında iz bırakmamak için güvenlik kamerasının kayıt cihazını da alıp girdikleri camdan çıkarak kayıplara karıştı.

Sabah iş yerini açmaya gelen Yılmaz, kapının demir kilidinin ve camlarının kırıldığını görünce durumu Jandarma ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen ekipler iş yerinin güvenlik kamera kayıt cihazı ile kasadan paraların çalındığını belirlerken, olayla ilgili başka iş yerlerine güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Başka iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda yedek parçacı dükkanına gelen 2 hırsızın dakikalarca kapının kilidini kırmaya çalıştığı tespit edilirken, hırsızların yaklaşık 1 saat boyunca uğraşarak dükkana girdikleri belirlendi.

Jandarma Olay Yeri inceleme ekiplerinin parmak izi çalışması yaptığı dükkanda hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. - KARABÜK

İnatçı hırsızlar demir kapıyı kırmak için dakikalarca uğraştı
İnatçı hırsızlar demir kapıyı kırmak için dakikalarca uğraştı
İnatçı hırsızlar demir kapıyı kırmak için dakikalarca uğraştı
İnatçı hırsızlar demir kapıyı kırmak için dakikalarca uğraştı
İnatçı hırsızlar demir kapıyı kırmak için dakikalarca uğraştı
İnatçı hırsızlar demir kapıyı kırmak için dakikalarca uğraştı

Fatma Yılmaz, Jandarma, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İnatçı hırsızlar demir kapıyı kırmak için dakikalarca uğraştı - Son Dakika


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