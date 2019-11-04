Son Dakika Haberleri: İnatçı Karadenizli yamaç arazide kivi bahçesi kurdu
Son Dakika Genel İnatçı Karadenizli yamaç arazide kivi bahçesi kurdu

İnatçı Karadenizli yamaç arazide kivi bahçesi kurdu

6 saat önce

İnatçı Karadenizli yamaç arazide kivi bahçesi kurduORDU - Ordu'da yamaç araziye kivi bahçesine dönüştüren bir kişi inadı ve azmiyle parmakla gösteriliyor.

İnatçı Karadenizli yamaç arazide kivi bahçesi kurdu

ORDU - Ordu'da yamaç araziye kivi bahçesine dönüştüren bir kişi inadı ve azmiyle parmakla gösteriliyor.

Kabadüz ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Süleyman Bıyık, başkalarının olmaz yapamazsın serzenişlerine aldırmadan, yüzde yetmiş meyilli arazisine kivi bahçesi kurdu. 17 yıl öncesinde kurduğu kivi bahçesinde çoğunlukla birinci kalite kivi yetiştirmeyi başaran Bıyık, inadı ve inancı sayesinde kurduğu bahçesi birçok kişiye de örnek oldu.

Kivi bahçesini kurarken çok zorluklarla karşılaştığını dile getiren Bıyık, "Kivi bahçem oldukça yamaç bir arazi üzerinde kurdum. Bundan tam 17 yıl öncesinde başkalarının olmaz yapamazsın demelerine karşın ben inatla kivi bahçesini kurdum. Çok şükür aradan geçen süre içinde bahçem birçok kişiye de örnek oldu. Bu bahçeyi çok zor şartlar altında yapmayı başardım. İyi ki de yapmışım. Bu günümüze şükürler olsun" dedi.

İnatçı Karadenizli yamaç arazide kivi bahçesi kurdu

Kabadüz, Ordu, Kivi, Genel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:37 Kaynak: İHA
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