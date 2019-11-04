Son Dakika Haberleri: İnatçı Karadenizli yamaçta kivi bahçesi kurdu
Son Dakika Güncel İnatçı Karadenizli yamaçta kivi bahçesi kurdu

İnatçı Karadenizli yamaçta kivi bahçesi kurdu

6 saat önce

Ordu'da yamaç araziye kivi bahçesi kuran Süleyman Bıyık, inadı ve azmiyle parmakla gösteriliyor.

İnatçı Karadenizli yamaçta kivi bahçesi kurdu, System.String[]

Ordu'da yamaç araziye kivi bahçesi kuran Süleyman Bıyık, inadı ve azmiyle parmakla gösteriliyor.

Kabadüz ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Süleyman Bıyık, başkalarının 'olmaz yapamazsın' serzenişlerine aldırmadan yüzde 70 meyilli arazisine kivi bahçesi kurdu. 17 yıl önce kurduğu bahçede birinci kalite kivi yetiştirmeyi başaran Bıyık'ın inadı ve inancı sayesinde kurduğu bahçe birçok kişiye de örnek oldu.

Kivi bahçesini kurarken çok zorluklarla karşılaştığını dile getiren Bıyık, "Kivi bahçem oldukça yamaç bir arazi üzerinde kurdum. Bundan tam 17 yıl öncesinde başkalarının olmaz yapamazsın demelerine karşın ben inatla kivi bahçesini kurdum. Çok şükür aradan geçen süre içinde bahçem birçok kişiye de örnek oldu. Bu bahçeyi çok zor şartlar altında yapmayı başardım. İyi ki de yapmışım. Bu günümüze şükürler olsun" dedi.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Barış Pınarı Harekatı bölgesinden acı haber: 1 askerimiz şehit oldu
Rusya'nın Suriye'deki S-300 ve S-400'lerini kapattığı iddia edildi Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda sona gelindi! 6 Kasım'da tören yapılacak İmamoğlu'na 'Ahmak' diyen Bakan Soylu'ya, CHP'den ilk yanıt: Hesabı sorulur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 16:03:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnatçı Karadenizli yamaçta kivi bahçesi kurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]