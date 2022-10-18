Otomobilin motor kısmına giren kedi 1 buçuk saat sonra kurtarıldı - Son Dakika
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Otomobilin motor kısmına giren kedi 1 buçuk saat sonra kurtarıldı

18.10.2022 10:16

Otomobilin motor kısmına giren kedi 1 buçuk saat sonra kurtarıldıDÜZCE Düzce'de otomobilin motor kısmına giren yavru kedi itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.

Otomobilin motor kısmına giren kedi 1 buçuk saat sonra kurtarıldı

DÜZCE Düzce'de otomobilin motor kısmına giren yavru kedi itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Yaramaz kedi, yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından otomobilden çıkarılarak veteriner hekime teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde işe gitmek için otomobilinin yanına gelen vatandaş, araçtan kedi sesi geldiğini duyarak, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kediyi otomobilden çıkarmak için çalışma başlattı. Kaputtan aşağıya inen yavru kedi, bu kez de arka teker kısmından tekrar otomobilin içine girdi. Yaramaz kedi, yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından otomobilden çıkarılarak Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Düzce, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin motor kısmına giren kedi 1 buçuk saat sonra kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobilin motor kısmına giren kedi 1 buçuk saat sonra kurtarıldı - Son Dakika
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