Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde işe gitmek için otomobilinin yanına gelen vatandaş, araçtan kedi sesi geldiğini duyarak, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kediyi otomobilden çıkarmak için çalışma başlattı. Kaputtan aşağıya inen yavru kedi, bu kez de arka teker kısmından tekrar otomobilin içine girdi. Yaramaz kedi, yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından otomobilden çıkarılarak Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Düzce, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobilin motor kısmına giren kedi 1 buçuk saat sonra kurtarıldı - Son Dakika

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