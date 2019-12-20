İnatçı kedi itfaiyecileri pes ettirdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İnatçı kedi itfaiyecileri pes ettirdi - Son Dakika

İnatçı kedi itfaiyecileri pes ettirdi

6 saat önce

Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'da metruk bir binada mahsur kalan inatçı kedi itfaiye ekiplerinin geldiğini görünce 3. kattan atladı.

İnatçı kedi itfaiyecileri pes ettirdi, System.String[]

Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'da metruk bir binada mahsur kalan inatçı kedi itfaiye ekiplerinin geldiğini görünce 3. kattan atladı.


Olay Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan metruk bir binada meydana geldi. Metruk binanın 3. katında bir kedinin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binaya merdiven dayayarak kediyi kurtarma çalışmalarına başladı. Binaya ekiplerin çıktığını fark eden inatçı kedi ise balkonun demir parmaklıkları arasından 3. kattan atlamaya çalıştı.


Pencere önüne tutundu


3. kattan atlayan kedi şans eseri 2. kattaki bir pencere önüne tutunarak durabildi. Pencere önünde bir süre gezinen kedi daha sonra oradan da atlayarak gözlerden kayboldu. Kedinin kurtulduğunu gören vatandaşlar rahat bir nefes alırken, inatçı kedi itfaiye ekiplerini pes ettirdi. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, Tekirdağ, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Şanlıurfa'da esrarengiz olay: Dondurma dolabından çıkan dumanın sebebini kimse çözemedi
Prens Philip hastaneye kaldırıldı Jandarma'dan iş makinelerini çalmak isteyen hırsızlara suç üstü Öğretmenin darp ettiği iddiası velileri ayaklandırdı

Son Dakika Haberleri
17:36 Irak'ın kuzeyinde ele geçirilen PKK'ya ait EYP, mayın ve silahlar imha edildi - Son Dakika Haber
17:34 Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, "Aspendos Arena'nın" kaldırılmamasını istiyor - Son Dakika Haber
17:24 4. kattan düşüp ölen minik Helin'e acı veda - Son Dakika Haber
17:23 Boeing'in Starliner mekiği uzay istasyonuna ilk uçuşuna başladı - Son Dakika Haber
17:22 Tekirdağ'da emekli öğretmen husumetlisini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika Haber
17:13 Prens Philip hastaneye kaldırıldı - Son Dakika Haber
16:12 Avustralya'da bitkin düşmüş atı tekmeleyen faytoncu tepki çekti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 17:39:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İnatçı kedi itfaiyecileri pes ettirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]