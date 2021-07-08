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İnatçı kilolara karşı 5 önemli kural - Son Dakika

İnatçı kilolara karşı 5 önemli kural

08.07.2021 09:36
İnatçı kilolara karşı 5 önemli kural, System.String[]

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. İrem Aksoy, yaz aylarında vücudunuzu rahatlatacak detoks önerileri hakkında merak edilenleri açıkladı.

İnatçı Kilolarınızdan Kurtulamıyorsanız Bu Detoks Tam Sizlik!

Kilo kaybı amaçlayan bireyler hedefleri bakımından ikiye ayrılıyor. Sağlık durumlarını iyileştirmek için kilo kaybetmek isteyenler bir de hedefledikleri beden ağırlığına ve görünümüne kavuşmak isteyenler..

Sağlıklı bir beden hedefi olan bireylerin kilo kaybetme arzuları mevsimlere göre değişiklik göstermezken daha iyi bir beden görünümü hedefi olanların bu istekleri mevsimlerle birlikte değişebilmektedir. Özellikle yaz aylarında birçok insanda olumsuz beden algısı oluşmaktadır. Hatta yaz yaklaşırken özellikle sosyal medya ve yakın çevrenizde detoks kavramıyla karşılaşmanız oldukça mümkündür.

Yaz ayları yaklaşırken detoks yapmayı bir nevi bahar temizliği olarak adlandırabiliriz. Nedir bu bahar temizliği?

Bu soruya vücudu toksinlerden temizlemek cevabını verebiliriz. Kusursuz bir işleyişle çalışan bedenimizde aslında bu temizleme yani detoksifikasyon görevini böbrekler ve karaciğer gibi organlarımız üstleniyor. Peki bu muhteşem organlarımızın zaten yerine getirdikleri görevi neden biz üstlenmeye çalışıyoruz? Çünkü çevremizde detoks kavramı; çeşitli sular, kürler ve diyetler sayesinde kısa sürede hafiflemeyi amaçlamak ve arınmak anlamına geliyor.

Peki bu detoks kürleri, suları ve diyetleri bize ne derecede fayda sağlıyor?

Detoks diyetlerinin hemen hemen hepsinde sağlıksız yağlar, ilave şeker, tatlandırıcı ve un içeren yüksek oranda işlenmiş gıdalar elimine edilmiştir. Bu yüksek kalorili ve besleyicilik derecesi düşük olan gıdalardan birkaç gün kaçınmak, taze sebze-meyveler, sağlıklı protein ve yağ kaynaklarını içeren bir beslenme düzenini sürdürmek, bireylerin kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayabilir. Kusursuz bir işleyişe sahip olan vücudumuz zaten bir detoks sistemidir. Fakat vücudumuzu uyarmak ve bedensel olarak hafiflemek için birkaç önemli kuralla bu detoks sistemine destek olabiliriz.

Kural-1

Öncelikle görünüşünüzün ötesinde var olan size değer verin ve kendinizi sevin.

Bedeniniz için uyguladığınız detoksu ruhunuz için de uygulamayı deneyin.

Kural-2

Sıvı desteğini atlamayın. Su, susuzluğunuzu gidermekten çok daha fazlasını yapmaktadır. Yeterince su tükettiğinizden emin olun, bitki çayları, mineralli sular gibi faydalı içeceklerle günlük sıvı alımınıza destek olun.

Kural-3

Beden sağlığınızı korumak ve detoks sistemini desteklemek için kaliteli ve yeterli bir uyku sağlamaya çalışın.

Kural-4

Egzersizin saymakla bitmeyen faydalarına ek olarak yeterli ve düzenli fiziksel aktivite ile detoks sistemine destek olun. Dünya Sağlık Örgütü'nün haftalık olarak 150 dakikalık egzersiz önerisini unutmayın.

Kural-5

Beslenmenizden işlenmiş gıdaları çıkarın, şeker ve tatlandırıcıları elimine edin. Tatlı ihtiyacınızı taze yaz meyvelerini tüketerek gidermeyi deneyin. Hatta bu sayede meyvelerin lezzetinin farkına daha iyi vardığınızı hissedebilirsiniz.

Yaz mevsiminde detoks sisteminize destek olacak serinletici bir içecek önerisi:

1 ince dilim taze zencefil

1 ince dilim ananas

10 adet taze nane yaprağı

¼ limon suyu

1 şişe mineralli maden suyu

Buz küpleri

- Bütün malzemeleri püre haline gelene kadar blenderdan geçirip tüketebilirsiniz.

Bu sağlıklı içecek hem sindirim, bağışıklık ve detoks sisteminize destek olacak hem de lezzetiyle serinlemenize fayda sağlayacaktır.

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İnatçı kilolara karşı 5 önemli kural - Son Dakika


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