İnatçı korona şüphelisi 'polis ceza yazacak' sözünü duyunca ambulansa böyle bindi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da hastaneden kaçan korona virüs şüphelisi adam, polisin ve gazetecilerin takibi ile sokakta gezerken yakalandı. Ambulansa binmemek için dakikalarca direnen adam, sağlık çalışanlarının 'ambulansa binersen seni köyüne götüreceğiz, yoksa polisler sana 3 bin TL ceza yazacak' sözleri ile ikna edilip ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah erken saatlerde Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Fakültesi Hastanesine giden Ahmet G.'ye (67), korona virüs belirtileri göstermesi üzerine test yapıldı. Ancak şahıs test sonuçlarını beklemeden hastaneden kaçtı. Hamidiye Mahallesi'nde bir yakınının evine gelen Ahmet G., köyüne gitmek için yakınlarından para ve yardım istedi. Durumun farkına varan yakınları ise polisi arayarak ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri sokaklarda Ahmet G.'yi aramaya başladı. Sonrasında ise şahsı tanıyan bir esnafın yardımı ile Ahmet G., kent merkezindeki Anıtpark önünde bulunarak durduruldu. Polislere zorluk çıkaran yaşlı adam taksiye binip köyüne gideceğini ve kendisini bekletmemelerini söyledi. Birkaç dakika sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri ise özel kıyafetlerini giyerek Ahmet G.'ye müdahale etti.

Cezayı duyan adam ambulansa binmeye ikna oldu

Ahmet G.'nin ateşini ve nabzını ölçen sağlık ekipleri yaşlı adamın maskesini değiştirip eline eldiven taktı. Ekipler şahsa ambulansa binerek hastaneye götürülmesi gerektiğini söyledi. Ancak Ahmet G. bir yere gitmeyeceğini, sadece köyüne gitmek istediğini söyleyerek direndi. Sağlık ekipleri ardından Ahmet G.'nin oğlu Süleyman G.'yi telefon ile arayarak babasını ikna etmesini istedi. Oğlu ile telefonda konuşan ve öfkelenen Ahmet G., oğlunun hastaneye gelmesi konusunda söz verilmesine rağmen inadından vazgeçmeyip ambulansa binmedi. Bu defa sağlık görevleri yaşlı adama 'ambulansa binersen seni köyüne götüreceğiz, gitmen için de para vereceğiz yoksa polisler sana 3 bin TL ceza yazacak' dedi. Bunun üzerine Ahmet G., birkaç dakika düşündükten sonra ambulansa binmeyi kabul etti. Ambulans ardından şahsı Afyonnkarahisar Devlet Hastanesine götürdü. - AFYONKARAHİSAR