Son Dakika Haberleri: İnatçı Sürücüler Trafiğe Birbirine Kattı

İnatçı Sürücüler Trafiğe Birbirine Kattı

46 dakika önce

İstanbul'da D-100 karayolunda inatlaşan iki sürücü trafiği birbirine kattı.

İstanbul'da D-100 karayolunda inatlaşan iki sürücü trafiği birbirine kattı.

Akıllara durgunluk veren olay önceki gün Zeytinburnu D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki araç sürücüsü trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde birbiriyle zıtlaştı. Bir süre sonra yol ayrımına gelen sürücüler araçlarını durdurdu. Plakası olmayan araçtan polis üniforması ile inen kişi görenleri şaşkına çevirdi.

O anlarsa cep telefonu kameralarına yansı

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:46 Kaynak: İHA

Zeytinburnu, D-100 Karayolu, İstanbul, Güncel
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