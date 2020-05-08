İnavitas, koronavirüse karşı süpermarketlerde havadaki kirliliği ölçek

Enerji zekası platformu inavitas, mevcut enerji yönetimi hizmetine ek olarak "Hava Kalitesi Ölçümü"nü de Koronavirüs ile mücadeleye destek kapsamında süpermarketlere hizmetini de sunmaya başladı.



inavitas, mevcut enerji yönetimi hizmetine "Hava Kalitesi Ölçümü" özelliğini de ekledi. Mevcutta enerji yönetimi hizmeti verdiği süpermarketlerde artık "Hava Kalitesi Ölçüm" hizmetini de vererek, virüslerin yayılması imkanını veren havadaki kirliliğin önüne geçmeyi planlıyor. "Hava Kalitesi Ölçümü" ortamdaki sensörler ile "Havadaki "Uçucu organik bileşikler", onların yoğunlukları, "karbonmonoksit", "sıcaklık" ve "rutubet" bilgilerini ölçülüyor. Bu ölçümler üzerinden çıkan hava kalitesi verisine göre, sistem uyarıda bulunuyor ve ona göre ilgili alanda önlemler alınıyor.



Virüsün yayılımına ortam oluşturan havadaki kirliliği tespit edecek



inavitas CEO'su Dr. Alper Terciyanlı, "Enerji zekası platformu inavitas olarak özellikle süpermarketlere "hava kalitesi ölçüm" hizmetini sunmaya başladık. Böylece Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bugünlerde biz de hava kalitesinin yükseltilmesi için misyon üstlendik. İnavitas olarak, Koronavirüsün yayılmasının hava kalitesini artırarak azaltılabileceği yönündeki çalışmaları ve uyarıları takip ettik ve hemen sensörümüzün ve yazılımımızın AR-GE çalışmalarına başladık ve Türk mühendislerimizin üretimi ile "hava kalitesi ölçüm sensörleri"ni başta süpermarketler için hizmete sunduk. Amacımız, virüsün yayılımına ortam oluşturan havadaki kirliliği tespit etmek ve ona göre hızlıca önlem aldırabilmek" dedi.



Süpermarketlerde ölçümlere başlandı



Terciyanlı "Bu dönemde, tüm kurumlar ellerinden gelen desteği vermeye çalışıyorlar. Şirketler de sürece destek olmak anlamında yeni çözümler bulmaya çalışıyorlar. Solunum cihazı, maske ve doktor kalkanı üretimine başlayarak Koronavirüs'ün etkisini azaltmaya çalışıyorlar. Biz de "inavitas" olarak "Hava Kalitesi Ölçüm" hizmetini mevcutta çalıştığımız süpermarketlere ulaştırarak, enerji yönetim ve takip hizmetimize hava kalitesini de ekledik. İnavitas olarak bu dönemde hastalığın yayılmasında bir etmen olan ortam havasının iyileştirilmesinin öneminin yüksek olduğuna dikkat çekmek istiyoruz". dedi.



etişkin bir insanın saatte 30 metreküp temiz havaya ihtiyacı var



Hava kalitesi ölçüm uygulaması, süpermarketlerdeki sensörler üzerinden aldığı hava kalitesi verilerini işliyor ve dünya standartlarında bir hava endeksine çeviriyor. Yetişkin bir insanın saatte 30 metreküp temiz havaya ihtiyacı vardır. İşte inavitas da süpermarket içindeki havayı 100 endeks üzerinden değerlendiriyor ve kalite durumuna göre uyarıyor, hava kalitesinin uygun bir seviyeye gelmesi adına ilgilileri harekete geçiriyor. Şirket, şu aşamada Ankara'da başlattığı bu hizmeti hızla Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırmayı, aynı zamanda süpermarketlerin izni ile herkesin kullanımına açık, harita üzerinde görülebilecek şekilde ayrı bir mobil uygulamayı da hızla oluşturmayı planlıyor. - İSTANBUL