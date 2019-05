INC 38'inci kongresi ABD'de yapıldı

Kısa adı INC olan Uluslararası Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Konseyi'nin 38'inci kongresi ABD 'nin Florida eyaletinde yapıldı.52 ülkeden 140'ı Türkiye 'den olmak üzere 258 sektör ve kamu temsilcileri ile bilim adamlarının katıldığı 38. INC Kongresi'nin son gününde üretim ve ticaretinde Türkiye'nin en büyük söz sahibi olduğu fındık konusu ele alındı. Kongrede 770 bini Türkiye'de olmak üzere 2019 dünya fındık rekoltesinin ilk tahmininin de 1 milyon 100 bin ton olduğu açıklandı.Kongreye katılan Ulusal Fındık Konseyi ve Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, önümüzdeki süreçte yaşanabilecek olumlu yada olumsuz gelişmeler rekolteyi etkileyebileceğini kaydederek, "Dünya tüketimi ile hemen hemen aynı miktarda tahmin edilen 2019 rekoltesi şimdinin daldaki görüntüsüdür. Önümüzdeki süreçte yaşanabilecek olumlu, olumsuz gelişmeler rekolteyi etkileyebilir. Geçtiğimiz yıllarda özellikle Temmuz aylarında yaşanan olumsuz gelişmeleri umarım bu yıl yaşamayız" dedi.Kongreye katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 'nin Türkiye'nin üretimde hedefinin asgari 1 milyon ton olduğunu açıklamasını olumlu bulduklarını belirten Arslantürk şunları söyledi:"Dünyada fındığa olan talep artıyor. Bunun için en büyük üretici olarak plan, program yapmalıyız. Üreticilerimiz önümüzdeki aylarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmalılar. Hastalık ve zararlılarla mutlaka bilimsel ölçülerde mücadele etmeliler. Fındığımızı olabildiği kadar kaliteli hale getirip, verimi de arttırırsak, ihracattaki hedeflerimize ulaşmamamız için hiçbir sebep kalmaz."Türkiye dışındaki ülkelerde fındık yetiştirmek için yeni alanların hızla arttığının kongrede sık sık dile getirildiğine dikkat çeken Arslantürk, " Avrupa 'da İtalya ve Balkanlar'da yüksek bir hareketlilik var. Amerika daha çok otomasyonu yüksek üretim üzerine yoğunlaşmış durumda. Önümüzdeki 5 yıl içinde bu ülkede üretimin ciddi oranda yükselebileceği sık sık dile getirildi" dedi.Fındıkta son yıllarda görülen canlı ve bakteri zararlıları konusunda ciddi çalışmalar yapıldığına da işaret eden Arslantürk, gerekli önlemlerin alınması konusunda INC ve sektörün tüm paydaşlarının çözüm odaklı yaklaşım içinde olmalarını önerdiğini belirtti. Arslantürk, INC'nin 38'inci kongresinde geçtiğimiz günlerde vefat eden fındık sektörünün duayen ismi Sabit Sabır'ın da anons edilerek yad edildiğini sözlerine ekledi. - TRABZON