İnce: Ana muhalefet partisi genel başkanına neden bilgi vermiyorsun - Son Dakika
Son Dakika Politika İnce: Ana muhalefet partisi genel başkanına neden bilgi vermiyorsun - Son Dakika

İnce: Ana muhalefet partisi genel başkanına neden bilgi vermiyorsun

6 saat önce

CHP'nin Yalova İl Kongresinden konuşan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirerek, "İYİ Parti'ye, MHP'ye, BBP'ye bilgi veriyorsun ana muhalefet genel başkanına tenezzül etmiyorsun. Sevmeyebilirsin, kırgın olabilirsin, devlet yönetmek başka bir şeydir.

İnce: Ana muhalefet partisi genel başkanına neden bilgi vermiyorsun, System.String[]

CHP'nin Yalova İl Kongresinden konuşan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirerek, " İYİ Parti'ye, MHP'ye, BBP'ye bilgi veriyorsun ana muhalefet genel başkanına tenezzül etmiyorsun. Sevmeyebilirsin, kırgın olabilirsin, devlet yönetmek başka bir şeydir." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yalova İl Teşkilatının 11'inci Olağan Kongresi, Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde yapıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İçişleri Bakanlığı tarafından Yalova Belediye Başkanlığı görevinden alınan Vefa Salman ve çok sayıda partili katıldı.

İNCE: HEM S-400 ALACAKSIN, HEM NATO'DAN YARDIM İSTEYECEKSİN, BÖYLE BİR MANTIK OLABİLİR Mİ?

Kongrede, söz alan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eleştirilerde bulundu. Erdoğan'a, "NATO toplanmış, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplanmış, sen TBMM'yi neden toplamıyorsun? Neden Salı gününe sarkıtıyorsun" diye soran İnce, "Hem S-400 alacaksın Rusya'dan, hem NATO'dan yardım isteyeceksin. Böyle bir mantık olabilir mi? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gece 03.00'te açıklandı resmi sonuçlar, ben 9 saat sonra açıklama yaptım. Kıyamet koptu 'Muharrem İnce nerede' diye. 36 şehit var, Cumhurbaşkanı 36 saat yok ortalıkta" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin kritik günlerden geçtiğini kaydeden İnce, şöyle devam etti:

'CHP GENEL BAŞKANINA BİLGİ VERECEKSİN'

"30 Ağustos 1922'den bu yana bu topraklarda ordumuz hiç mağlup olmadı. Kıbrıs'ta mağlup olmadı, teröre karşı mağlup olmadı, şimdi en kritik günlerden geçiriyoruz. Ordumuzun moralini bozmayacağız, gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. Memleketi siz yönetiyor olabilirsiniz ama memleket sadece sizin değil. Hiçbir Mehmetçiğimin moralinin bozulmasını istemiyorum. Ben devleti yöneten siyasetçilere sesleniyorum, askerlere değil. Bu ülkede her 10 kişiden biri yabancı. Iraklı var, Afgan var, Pakistanlı, Suriyeli, Libyalı var. Suriye bizim komşumuz, orada bir problem olduğunda ben de Cumhurbaşkanı olsaydım gelecek olan kadınlara, çocuklara, yaşlılara Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak yardım ederdim buna itirazım yok ama 500 bin savaşacak yaşta Suriyeli İstanbul, Yalova, İzmir sokaklarında gezerken 20 yaşındaki Mehmetimizin İdlip'te şehit olmasını kabul edemem. Cumhurbaşkanısın, kabul ediyoruz, millet seçti. İYİ Parti'ye, MHP'ye, BBP'ye bilgi veriyorsun ana muhalefet genel başkanına tenezzül etmiyorsun. Sevmeyebilirsin, kırgın olabilirsin, devlet yönetmek başka bir şeydir. Bilgi vermeye mecbursun. Sorunları çözmek yerine sorunları çoğaltarak bu memleketin başını selamete kavuşturamayız. Biz askerlerimize saldırıyı rejim mi yaptı, Rusya mı yaptı? Hala bunu Rusya yaptı diyemiyoruz."

VEFA SALMAN: HIRSIZLIĞI ORTAYA ÇIKARIYORUZ, SUÇLU BİZ OLUYORUZ

Kongrede, zimmet soruşturma kapsamında Yalova Belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman'da konuşma yaptı. Kendisinin görevden uzaklaştırılmasını siyasi olarak değerlendiren Vefa Salman, "Belediyede hırsızlık yapıyorlar, hırsızlığı ortaya çıkartıyoruz, suçlu biz oluyoruz. Hırsızı bulan, ortaya çıkartan biziz, bize toz kondurmaya kalkıyorlar." dedi.

ERKEK: VEFA SALMAN, CHP BELEDİYE BAŞKANI OLDUĞU İÇİN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise tüm belediye başkanlarından iki şey istediklerini belirterek, "Size oy versin vermesin tüm hemşehrilerinizi kucaklayın diyoruz. Çünkü CHP'liler için hiç kimse inancından, etniğinden yaşam tarzından dolayı ötekileştirilemez. Harcadığınız her kuruşun hesabını verin diyoruz. Bunu tüm belediye başkanlarımız yapıyor zaten. Yalova halkının seçtiği belediye başkanımız görevden uzaklaştırıldı. 20 yıl ceza avukatlığı yaptım, Yalova dosyasını çok iyi biliyorum, bütün ifadeleri de okudum. Soruşturma dosyasında Vefa Salman'ın V'si bile geçmiyor. Vefa Salman olduğu için değil, CHP Belediye Başkanı olduğu için görevden uzaklaştırıldı" açıklamalarında bulundu.

Konuşmaların ardından tek aday olarak girilen genel kurulda Mehmet Gürel, CHP Yalova İl Başkanı oldu.


Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhurbaşkanı, Yalova, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 09:46 Kaynak: DHA
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