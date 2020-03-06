İnce bağırsağından mesane yapıldı - Son Dakika
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İnce bağırsağından mesane yapıldı

6 saat önce

MARDİN'de, mesanesinde tümör tespit edilen Mehmet Aydın'ın (54) ince bağırsağından mesane yapılarak, idrar yoluna bağlandı.

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MARDİN'de, mesanesinde tümör tespit edilen Mehmet Aydın'ın (54) ince bağırsağından mesane yapılarak, idrar yoluna bağlandı.

Mardin Devlet Hastanesi Üroloji Polikliniği'ne idrarından kan gelmesi nedeniyle başvuran Mehmet Aydın'ın mesanesinde tümör tespit edildi. Hastaneye yatırılan Aydın'ın ameliyat edilmesine karar verildi. Üroloji doktorları Op. Dr. İsmail Basmacı, Op. Dr. Göksel Bayar ve Op. Dr. Çağlar Yıldırım tarafından ameliyata alınan Aydın'ın ince bağırsağından mesane yapılarak, idrar yoluna bağlandı.

Op. Dr. İsmail Basmacı, Mardin'de ilk kez yapılan ameliyatla hastanın sağlığına kavuştuğunu belirterek, "Üniversite ve 3'üncü basamak sağlık merkezlerinde yapılan böyle büyük bir ameliyatın ilimizde, görev yaptığımız hastanede ilk defa yapılması mutluluk verici bir durum. Çünkü bu tür ameliyatlar, çok iyi deneyim, tecrübe, yeterli donanım ve ekip çalışmasını gerektirmektedir" dedi.

Yapılan ameliyatla ilgili olarak doktorları tebrik eden İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz ise Mardin'de ilk defa yapılan bir operasyonla hastanın sağlığına kavuştuğunu söyledi. Mesane kanserinde ileri yaştaki erkeklerin en çok risk altında olan grup olduğuna vurgu yapan Dr. Yavuz, mesanesi alınan hastaların, kendi ince bağırsağından yapılan yeni bir yapay mesane ile sosyal hayatlarına aynı şekilde devam edebileceğini ifade etti.


Devlet Hastanesi, Mardin, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:41 Kaynak: DHA
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