Son Dakika Haberleri: İnce 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasıyla ilgili olarak Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu ağır eleştirdi
Son Dakika Dünya İnce 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasıyla ilgili olarak Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu ağır eleştirdi - Son Dakika Dünya

İnce 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasıyla ilgili olarak Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu ağır eleştirdi

6 saat önce

Muharrem İnce son dönemde Türkiye siyasetinde tartışmaya neden olan 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasıyla ilgili olarak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

İnce 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasıyla ilgili olarak Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu ağır eleştirdi, System.String[]

Muharrem İnce son dönemde Türkiye siyasetinde tartışmaya neden olan 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasıyla ilgili olarak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. yüklendi.


İnce, "Buna 'Saray'ın komplosu' diyerek kurtulamazsınız" dedi. Kılıçdaorğlu'nu Erdoğan'a malzeme vermekle suçlayan İnce, "Saray bu komplonun neresinde diye tepki gösterdi.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Beştepe, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 01:24 
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