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İnce 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasıyla ilgili olarak Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu ağır eleştirdi
6 saat önce
Muharrem İnce son dönemde Türkiye siyasetinde tartışmaya neden olan 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasıyla ilgili olarak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.
Muharrem İnce son dönemde Türkiye siyasetinde tartışmaya neden olan 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasıyla ilgili olarak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. yüklendi.
İnce, "Buna 'Saray'ın komplosu' diyerek kurtulamazsınız" dedi. Kılıçdaorğlu'nu Erdoğan'a malzeme vermekle suçlayan İnce, "Saray bu komplonun neresinde diye tepki gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 01:24
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