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İNCE'DEN 'ACİL ÜRETİM SEFERBERLİĞİ' ÇAĞRISI - Son Dakika

İNCE'DEN 'ACİL ÜRETİM SEFERBERLİĞİ' ÇAĞRISI

23.12.2021 19:00

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 'Acil üretim seferberliği' çağrısı yaparak, saksıların bile ekilmesi gerektiğini söyledi.

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 'Acil üretim seferberliği' çağrısı yaparak, saksıların bile ekilmesi gerektiğini söyledi. Hazine arazilerinin ekilmesi gerektiğini ve acil su kanunu çıkartılması önerisinde bulunan İnce, "Hayvancılığı geliştirmek istiyorsak, çobanların sigorta primini devlet ödemelidir. Tarımda çalışan kadınlara sigorta, prim desteği sağlanmalıdır.? dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Balıkesir'de bir kafeteryada basın toplantısı düzenledi. İktidara önerilerde bulunan İnce, fikir paylaşımına açık olduklarını ifade etti. Acil bir üretim seferberliğine başlanması gerektiğini belirten İnce, saksıların dahi ekilmesi gerektiğini söyledi. Çiftçilerden kira alınmaması gerektiğini belirten İnce, "Hazine arazilerini bırakın millet eksin, ilaçta, gübrede, tohumda, mazotta vergi indirimine acil ihtiyaç var. Çiftçiyi ithalat sopasıyla korkutmayın. Acil bir su kanunu çıkarmamız lazım, Türkiye'nin yüzde 75'i hala vahşi sulamayla sulanıyor? dedi.

İnce, "Hayvancılığı geliştirmek istiyorsak çobanların sigorta primini devlet ödemelidir. Tarımda çalışan kadınlara sigorta, prim desteği sağlanmalıdır. Havza bazlı ürün üretmeye geçmeliyiz. Konya'da mısır ektirirseniz, Konya'yı çökertirsiniz. Mısıra su lazım, su nerde varsa oraya ekeceksiniz. Kanal İstanbul Projesi'ni boş vereceksin, GAP ile Konya Ovası Projesi'yle uğraşacaksın. İktidara da muhalefete de sesleniyorum, aklınızı başınıza alın, akıllı projeler üretin. Marketleri suçlayarak işin içinden çıkmaya kalkmayın" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi'nin de doğru olmadığını söyleyen İnce, güçler ayrılığının yerine getirilmesi gerektiğini savunarak, şunları söyledi:

'GENEL BAŞKAN DİKTATÖRLÜĞÜNE SON VERELİM'

"Önce güçler ayrılığından başlamalıyız. Ondan önce de siyasi partiler kanununu yapmamız lazım. Milletvekillerini, genel başkanların isimlerini yazdığı kişileri, insanlar seçiyor. Buradan hepsine sesleniyorum. Mertseniz, yüreğiniz varsa, dürüstseniz siyasi partiler kanununu değiştirelim. Genel başkan diktatörlüğüne son verelim. Milletvekillerini özgürleştirelim. Milletvekillerini özgürleştirirsek parlamento özgürleşir. Var mısınız bunu yapmaya? Hadi gelin bizim tüzüğümüzü kanuna yazalım, bizim tüzüğümüzde genel başkanı üyeler seçiyor. Hadi gelin bunu yapalım. Partimizde demokrasi olmadan Türkiye'ye demokrasi vadedemeyiz.?

İNCE'DEN 'ACİL ÜRETİM SEFERBERLİĞİ' ÇAĞRISI
İNCE'DEN 'ACİL ÜRETİM SEFERBERLİĞİ' ÇAĞRISI
İNCE'DEN 'ACİL ÜRETİM SEFERBERLİĞİ' ÇAĞRISI
İNCE'DEN 'ACİL ÜRETİM SEFERBERLİĞİ' ÇAĞRISI

Memleket Partisi, Muharrem İnce, 112, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İNCE'DEN 'ACİL ÜRETİM SEFERBERLİĞİ' ÇAĞRISI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İNCE'DEN 'ACİL ÜRETİM SEFERBERLİĞİ' ÇAĞRISI - Son Dakika
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