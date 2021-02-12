İnce'den, Babacan'a "İlk 4 madde" tepkisi: Sorunu olanların Türkiye Cumhuriyeti ile de sorunu vardır - Son Dakika

İnce'den, Babacan'a "İlk 4 madde" tepkisi: Sorunu olanların Türkiye Cumhuriyeti ile de sorunu vardır

12.02.2021 22:56

Yeni parti kurma hazırlıklarını hızlandıran Muharrem İnce, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Anayasa'nın ilk 4 maddesi ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. İnce, "Anayasamızın ilk dört maddesi devletimizin mihenk taşıdır. İlk 4 madde ile sorunu olanların Türkiye Cumhuriyeti ile de sorunu vardır" dedi.

Türkiye'de son günlerin gündem maddesi "Yeni anayasa" oldu. Konuyla ilgili olarak birçok açıklama gelirken, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, uygun ortam olması halinde anayasanın ilk dört maddesinin konuşulabileceğini savundu.

BABACAN'IN 'İLK 4 MADDE' AÇIKLAMASI GÜNDEM OLDU

Babacan'ın açıklaması sosyal medyada gündem olurken, CHP'den istifa ederek yeni parti kurma hazırlıklarını hızlandıran Muharrem İnce konuyla ilgili olarak değerlendirmede bulundu.

"BU MADDELERİN TARTIŞMAYA AÇILMASI BİLE KABUL EDİLEMEZ"

İnce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Anayasamızın ilk dört maddesi devletimizin mihenk taşıdır. İlk 4 madde ile sorunu olanların Türkiye Cumhuriyeti ile de sorunu vardır. Bu maddelerin tartışmaya açılması bile kabul edilemez. Kim bunları tartışmaya kalkarsa sonuna kadar karşı dururuz" dedi.

İnce'den, Babacan'a 'İlk 4 madde' tepkisi: Sorunu olanların Türkiye Cumhuriyeti ile de sorunu vardır

ANAYASA'NIN İLK 4 MADDESİ NEDİR?

I. Devletin şekli

MADDE 1.

– Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

II. Cumhuriyetin nitelikleri

MADDE 2.

– Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

III. Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti

MADDE 3.

– Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.

Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

Milli marşı "İstiklal Marşı"dır.

Başkenti Ankara'dır.

IV. Değiştirilemeyecek hükümler

MADDE 4.

– Anayasanın 1'inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2'nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3'üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

İnce'den, Babacan'a İlk 4 madde tepkisi: Sorunu olanların Türkiye Cumhuriyeti ile de sorunu vardır

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Son Dakika Politika İnce'den, Babacan'a 'İlk 4 madde' tepkisi: Sorunu olanların Türkiye Cumhuriyeti ile de sorunu vardır - Son Dakika


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