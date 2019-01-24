İnce'den Bahçeli'ye 'beka' yanıtı

İnce, Bahçeli'ye hitaben, "Evet bir kez daha söylüyorum yerel seçimlerde ortaya çıkacak olası sonuçlara, içinde bulunduğu ittifakın başarısız olması durumuna beka sorunu olacağını söylemek zeka sorunudur.

İnce, Bahçeli'ye hitaben, "Evet bir kez daha söylüyorum yerel seçimlerde ortaya çıkacak olası sonuçlara, içinde bulunduğu ittifakın başarısız olması durumuna beka sorunu olacağını söylemek zeka sorunudur." ifadelerini kullandı.

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