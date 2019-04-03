İnce'den Kesimoğlu'na Destek

CHP'nin eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, MHP Cumhur İttifakı Adayı Derya Bulut'un itirazı üzerine Kırklareli'ne gelerek bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu'na destek oldu.

CHP'nin eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, MHP Cumhur İttifakı Adayı Derya Bulut'un itirazı üzerine Kırklareli'ne gelerek bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu'na destek oldu.



Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu makamında ziyaret eden Muharrem İnce, Kırklareli halkının demokrasi dersi verdiğini dile getirdi. İnce, "Kırklareli halkı bütün Türkiye'ye demokrasi dersi verdi. Herkese örnek olması gereken bir derstir bu. Bu dersin öğretmeni de sayın Mehmet Kesimoğlu'dur. Bunu herkesin böyle bilmesini istiyorum. Sayın Kesimoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partiliği'ni kimse tartışamaz. Olan olmuştur kim suçlu, kim güçlü herkes kamuoyu bunu biliyor. Şimdi bunları konuşmanın zamanı değil, şimdi barışmanın zamanıdır. Burada bir hak gaspı yaşatılmak isteniyor. Kırklareli halkının iradesine ipotek konulmak isteniyor" dedi.



"Hak yerini bulacaktır"



İnce, "Cumhuriyet Halk Patisi yönetimini göreve davet ettim. Onlar da sahip çıkacaklardır. Gelmiş bir yetkili arkadaşımız buraya. Değerli basın mensupları bu siyasi tarihimizde bundan sonra da örnek olabilecek bir durumdur. Siyasi partiler aday belirlerken daha dikkatli olamak zorunda kalacaklardır. Mahçup olma ihtimallerini düşüneceklerdir. Bugünkü yaşananlara gelince 170 sandık var. 170 sandığın ıslak imzalı tutanakları elimizde. İtiraz yapılacaksa sandık başında bu itirazlar yapılıp kayıt altına alınmalıydı. Yıllarca sandık görevi yapmış bir insan olarak, aday olmuş birisi olarak söylüyorum. Ne zaman hangi seçim kurulunda 170 sandığın 170'ini birden açmak istiyoruz, saydırmak istiyoruz uygulaması vardır. Böyle bir uygulama seçim kurumlarının tarihinde yoktur. Hangi sandığa itirazınız var? 83, 126, 154 hangisiyse probleminiz neyse ve bu daha önceden tutanak altında yazılmışsa onlar sayılabilir. Onların sayılmasından da bir korkumuz yok. Hepsinin sayılmasından da bir korkumuz yok. Islak imzalı tutanaklar elimizde çünkü. Ayrıca aradaki fark 248'de yani bir siyasi partinin sütununu düşünün, A partisinin sütununu düşünün yukarıdan itibaren aşağıya kadar nereye mühür basarsanız basın geçerli sayıyorsunuz. Ama sayın Kesimoğlu'nun bağımsız aday olduğu için sadece kendisine ayrılan sütunun üst bölgesine yuvarlak olduğu bölgeye basılırsa kabul ediyorsunuz. Aşağıya basılırsa kabul etmiyorsunuz. Bin 600 oyda haksız, hukuksuz ve vicdansız bir şekilde bin 600 de böyle iptal edilmiştir. Sayın gerçeklerin, 248'in çok çok üstündedir. Hak yerini bulacaktır. Sayın Kesimoğlu bağımsız değildir. Sayın Kesimoğlu 82 milyonun evladıdır. Türkiye'de Kesimoğlu'ndan yana olan herkes insan haklarından, hukukun üstünlüğünden yana olan herkes kendisine sahip çıkacaktır. Ben de bu duygularla arkadaşımızı ziyarete geldim. Biz buradayız bir hakkın teslimini istiyoruz. Nasıl İstanbul'da İmamoğlu'na sahip çıkıyorsak Kesimoğlu'na da sahip çıkmaya davet ediyorum" diye konuştu.



"Yargı bağımsızdır, özgürdür"



Yargının bağımsız ve özgür olduğunu söyleyen Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu "Şu anda ilçe seçim kurulu yönetim kurulu üyeleri toplantı halindeler, yapılan itirazı değerlendirecekler. Ama milletvekilimiz Minsolmaz'ın dediği gibi değil yani o yargının yerine geçerek bir karar alarak değil. Yargı bağımsızdır, özgürdür. Ben yargıya inanıyorum, güveniyorum. Devletin ya da iktidarın bir baskısı söz konusu asla olamayacaktır, karşılık bulamayacaktır. Orada yargı, hak, hukuk, adalet tecelli edecektir. Tabi ki bizim ondan sonra seçim kuruluna itiraz haklarımız saklı kalmak koşuluyla" dedi. - KIRKLARELİ

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