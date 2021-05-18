İnce: "Geleceğimizi geri alacağız" - Son Dakika

İnce: "Geleceğimizi geri alacağız"

18.05.2021 15:48

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin konuşması Muharrem İnce'nin Emel Müftüoğlu'nun "Bastın faka bastın" şarkısından uyarlanan parti müziğini dinletmesi Muharrem İnce'nin 40 il başkanına yetki belgelerini vermesi Programın sona ermesi İki ay içerisinde neler yapacaklarını...

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin konuşması

Muharrem İnce'nin Emel Müftüoğlu'nun "Bastın faka bastın" şarkısından uyarlanan parti müziğini dinletmesi

Muharrem İnce'nin 40 il başkanına yetki belgelerini vermesi

Programın sona ermesi İki ay içerisinde neler yapacaklarını herkesin göreceğini belirten İnce, "Kalbi güzel insanlar iktidara gelecek. 85 milyonun sessizliğine ses, çaresizliğine çare, gücüne güç katmak için, bu düzenin iktidarına da muhalefetine de başkaldırıyoruz, itiraz ediyoruz. Biz sessizlerin sesiyiz, yalnız bırakılan milyonları kucaklayan yürekleriyiz. Biz susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz, itiraz ediyoruz. Geleceğimizi geri alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Emel Müftüoğlu'nun "Bastın faka bastın" şarkısından uyarlanan parti müziğini dinleten ve alandakilerin oyuna sunan İnce, partililerden, sosyal medya hesaplarını takip etmelerini istedi.

Parti tüzüğüne de değinen İnce, Türkiye'de hiçbir partide olmayan, Avrupa'daki partilerle de yarışabilen bir tüzüklerinin bulunduğunu söyledi.

En önemli gördüğü maddeleri açıklayan İnce, Memleket Partisinde genel başkanın üyeler tarafından belirleneceğini belirtti.

İnce, "Mesela genel başkan seçiminde aday olmada, Muharrem İnce koltuğuna oturup 'toplayın bütün kurultay delegelerinin imzalarını getirin bana, rakiplerime imza kalmasın, baştan daha onları ezeyim' diyemeyecek. Çünkü 250'den fazla imzayı genel başkan dahi olsa toplayamayacak. İpini koparmak isteyen genel başkan olmak isterse ne olacak? Ona da en az 50 şartını getirdik. Genel başkan 1100 imza toplayıp, 700 oy alamayacak, tüzükte yasak." dedi.

İki seçimde partiyi birinci parti yapamayan genel başkanın tekrar aday olamayacağını vurgulayan İnce, aday belirlemede ise fermuar yönteminin geçerli olacağını duyurdu. Kurultaylarda çarşaf listenin zorunlu olacağını bildiren İnce, birden fazla aday olması durumunda ise cumhurbaşkanı adayının üyeler arasında yapılacak seçimle belirleneceğini ifade etti.

Muharrem İnce, konuşmasının ardından tek tek kürsüye davet edilen 40 il başkanına yetki belgelerini verdi.

İnce: Geleceğimizi geri alacağız
İnce: Geleceğimizi geri alacağız
İnce: Geleceğimizi geri alacağız
İnce: Geleceğimizi geri alacağız

Emel Müftüoğlu, Muharrem İnce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnce: 'Geleceğimizi geri alacağız' - Son Dakika


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