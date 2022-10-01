Tescilli Kaman cevizinde hasat dönemi başladı - Son Dakika
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Tescilli Kaman cevizinde hasat dönemi başladı

01.10.2022 12:28
Tescilli Kaman cevizinde hasat dönemi başladı

İnce kabuğu ve lezzetiyle bilinen Kaman cevizinde yeni hasat dönemi başladı.

İnce kabuğu ve lezzetiyle bilinen Kaman cevizinde yeni hasat dönemi başladı.

Ceviz ağaçlarının önceki yıllara göre kış ve ilkbahar aylarındaki don olayı ve doludan kısmi etkilenmesi nedeniyle fazla verim düşüklüğü beklenmiyor.

Yaklaşık 20 bin dekar alanda ceviz üretiminin yapıldığı Kaman'da, Hirfanlı Baraj Gölü ve Kızılırmak'a yakın köylerdeki bahçelerde ceviz hasadına başlandı.

Kapama ceviz bahçelerinde makinelerle diğer yerlerde geleneksel yöntemlerle yapılan hasat üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Sinan Purcu, AA muhabirine, Kırşehir genelinde yaklaşık 30 bin dekar alanda ceviz üretildiğini, bunun 20 bininin Kaman ilçesinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Kaman'da hasadın 15 Ekim'e kadar süreceğini, ilçeye özgü cevizinin ince kabuğu ve lezzetiyle bilindiğini belirten Purcu, "Küçük bahçelerimizde hasat geleneksel yöntemlerle yapılıyor. 10-15 ağacı olan bahçelerde sırıkla vurarak ya da elle toplayarak hasadı gerçekleştiriyorlar. Büyük bahçelerimizde makine kullanılıyor. Kabuğunu makine ile soyuyorlar." diye konuştu.

Ceviz üreticisi ziraat mühendisi Behsat Bulanık da Kaman cevizinin lezzet ve kalitesiyle dünyaca ünlü olduğunu kaydetti.

Yaklaşık 25 yıldır ceviz ürettiğini anlatan Bulanık, Türkiye'nin her yerinden ve yurt dışından Kaman cevizine talep olduğunu ifade etti.

İlçede hasadın başladığını vurgulayan Bulanık, "Kaman'da yıllık üretimimiz 15 bin ton. Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 1,5'lik kısmını Kaman karşılıyor. Bu yılki üretim geçen yıla göre bir miktar daha iyi. Bazı dere içlerinde, taban arazilerde don olayı zararı oldu. Verimi önemli ölçüde etkileyecek boyutta değil. Geçen seneden daha yüksek bir rekolte bekliyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tescilli Kaman cevizinde hasat dönemi başladı - Son Dakika

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