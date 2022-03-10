İNCE, KAHRAMANMARAŞ'TA İL BİNASININ AÇILIŞINA KATILDI - Son Dakika
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İNCE, KAHRAMANMARAŞ'TA İL BİNASININ AÇILIŞINA KATILDI

10.03.2022 22:05

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kahramanmaraş'ta parti il binası açılışı ve esnaf ziyaretinin ardından Gaziantep'e geçerek bir otelde basın mensupları ile bir araya geldi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kahramanmaraş'ta parti il binası açılışı ve esnaf ziyaretinin ardından Gaziantep'e geçerek bir otelde basın mensupları ile bir araya geldi. Adil, hızlı ve tarafsız bir yargı sistemi ile ekonominin de önünün açılacağını belirten İnce, "İktidara geldiğimizde öncelikli düzelteceğimiz şey yargıdır. Yargı karın doyurur. Ekmeğin fiyatının ucuz olmasını istiyorsan yargıdan başlayacaksın. Adil hızlı tarafsız etkin bir yargı sisteminiz olursa dış dünyaya güven verirsiniz. Yabancı yatırımcı da gelir Türk yatırımcı da önünü görür." dedi.

'TÜRKİYE'NİN POLİTİKASI DOĞRU, BATI SINIFTA KALDI'

İnce, Rusya- Ukrayna savaşında hükümetin izlediği denge politikasını doğru bulduğunu ancak savaşı doğru okumak gerektiğini söyledi. Batının politikasının önce yanında gözüküp sonra arada bırakmak olduğuna dikkat çeken İnce, "Şimdi hükümet denge politikası güdüldüğünü söylüyorlar. Denge politikasına itirazım yok. Politika doğru. Savaşı doğru okumak lazım. Rusya'nın kentleri bombalamasını doğru bulmuyorum. Çocuklar ölüyor siviller ölüyor. Şu soruyu da sormadan edemiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin alt tarafı Meksika. Peki Rusya Meksika'ya nükleer silah yerleştirse Amerika buna izin verir mi ? Vermez. Sen de sınırına kadar geliyorsun. Ukrayna'ya yapılan şey batının yaptığı bir iştir. Batı gazı verir ve sonra arada bırakır. Batının hümanizması bitmiştir. Mültecilerin saçının gözünün rengine bakıyorlar. Batı sınıfta kalmıştır. Onun için hükümetin politikalarını denge politası üzerinde götürmek istemesi doğrudur." diye konuştu. İnce, konuşmaların ardından partisinin Gaziantep teşkilatını ziyaret etti.

İNCE, KAHRAMANMARAŞ'TA İL BİNASININ AÇILIŞINA KATILDI
İNCE, KAHRAMANMARAŞ'TA İL BİNASININ AÇILIŞINA KATILDI
İNCE, KAHRAMANMARAŞ'TA İL BİNASININ AÇILIŞINA KATILDI
İNCE, KAHRAMANMARAŞ'TA İL BİNASININ AÇILIŞINA KATILDI

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İNCE, KAHRAMANMARAŞ'TA İL BİNASININ AÇILIŞINA KATILDI İNCE, KAHRAMANMARAŞ'TA İL BİNASININ AÇILIŞINA KATILDI KAHRAMANMARAŞ - Memleket Partisi Genel Başkanı İnce partisinin Kahramanmaraş İl Başkanlığını açtı KAHRAMANMARAŞ - Memleket Partisi Genel Başkanı İnce partisinin Kahramanmaraş İl Başkanlığını açtı

Kahramanmaraş, Muharrem İnce, Gaziantep, Esnaf, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İNCE, KAHRAMANMARAŞ'TA İL BİNASININ AÇILIŞINA KATILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İNCE, KAHRAMANMARAŞ'TA İL BİNASININ AÇILIŞINA KATILDI - Son Dakika
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