İnce'nin istifası CHP'ye kan kaybettiriyor! 2 eski vekil partiyle yollarını ayırdı - Son Dakika

İnce'nin istifası CHP'ye kan kaybettiriyor! 2 eski vekil partiyle yollarını ayırdı

10.02.2021 11:55
İnce'nin istifası CHP'ye kan kaybettiriyor! 2 eski vekil partiyle yollarını ayırdı, System.String[]

CHP'de 3 vekilin istifasından sonra sular durulmuyor. Parti ile yollarını ayıran Muharrem İnce bu 3 ismin Memleket Hareketi'ne geçtiğini belirtirken, 2 istifa daha yaşandı. CHP'nin eski vekilleri Mevlüt Dudu ve Hakkı Akalın partilerinden istifa etti. Dudu ve Akalın'ın da İnce'nin yanında yer alacağı aktarıldı.

CHP yönetiminin politikasını beğenmeyen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel yaptıkları basın toplantısıyla partiden istifa ettiklerini duyurmuştu. Memleket Hareketi'ni başlatan ve geçen gün CHP ile yollarını ayıran Muharrem İnce bu 3 ismin kendi partisine geçeceğini açıkladı.

ESKİ GENEL BAŞKANLARLA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından CHP'de hesaplar iyice karışırken, parti içi kargaşada sular durulmadı. 3 vekilin istifa etmesinden sonra eski vekillerden Mevlüt Dudu, Hakkı Akalın, Metin Lütfü Baydar, eski genel başkanlar Deniz Baykal, Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin'le birer görüşme gerçekleştirdi.

İnce'nin istifası CHP'ye kan kaybettiriyor! 2 eski vekil partiyle yollarını ayırdı

Cumhuriyet Halk Partisi, Muharrem İnce, Mevlüt Dudu, İstifa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İnce'nin istifası CHP'ye kan kaybettiriyor! 2 eski vekil partiyle yollarını ayırdı - Son Dakika


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