İnce'nin istifası CHP'ye kan kaybettiriyor! 2 eski vekil partiyle yollarını ayırdı - Son Dakika

CHP yönetiminin politikasını beğenmeyen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel yaptıkları basın toplantısıyla partiden istifa ettiklerini duyurmuştu. Memleket Hareketi'ni başlatan ve geçen gün CHP ile yollarını ayıran Muharrem İnce bu 3 ismin kendi partisine geçeceğini açıkladı.

ESKİ GENEL BAŞKANLARLA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından CHP'de hesaplar iyice karışırken, parti içi kargaşada sular durulmadı. 3 vekilin istifa etmesinden sonra eski vekillerden Mevlüt Dudu, Hakkı Akalın, Metin Lütfü Baydar, eski genel başkanlar Deniz Baykal, Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin'le birer görüşme gerçekleştirdi.