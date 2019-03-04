İnce, Şık ve Hafif: Huawei Matebook 14
1 saat önce
#mwc #huaweimatebook14 #mwc2019 #huaweiHuawei'nin MWC fuarında görücüye çıkardığı bilgisayar modellerinden biri olan MateBook 14, ince, hafif ve farklı özellikleri bulunan bir dizüstü bilgisayar.
#mwc #huaweimatebook14 #mwc2019 #huawei
Huawei'nin MWC fuarında görücüye çıkardığı bilgisayar modellerinden biri olan MateBook 14, ince, hafif ve farklı özellikleri bulunan bir dizüstü bilgisayar.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:54 Kaynak: Youtube
Çöp Kutusundaki Uyuşturucu Alışverişine Bekçilerden Suçüstü
Ablasını Ziyarete Giden Genç Kadın, Korkunç Şekilde Can Verdi
Emekliler 2019 İkramiyelerini Mayıs ve Ağustos Ayında Alacak