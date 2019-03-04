Son Dakika Haberleri: İnce, Şık ve Hafif: Huawei Matebook 14

İnce, Şık ve Hafif: Huawei Matebook 14

1 saat önce

#mwc #huaweimatebook14 #mwc2019 #huaweiHuawei'nin MWC fuarında görücüye çıkardığı bilgisayar modellerinden biri olan MateBook 14, ince, hafif ve farklı özellikleri bulunan bir dizüstü bilgisayar.

#mwc #huaweimatebook14 #mwc2019 #huawei

Huawei'nin MWC fuarında görücüye çıkardığı bilgisayar modellerinden biri olan MateBook 14, ince, hafif ve farklı özellikleri bulunan bir dizüstü bilgisayar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:54 Kaynak: Youtube

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