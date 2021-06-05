İnce: Siyasete nezaketi getireceğiz - Son Dakika

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İzmir'de partisinin il başkanlığı binası açılışında, kararsız seçmenin oylarına talip olduğunu söyleyerek, "Bu kötü gidişe birlikte el koyacağız. Meydanlarda kavga etmeyeceğiz. Biz seçime gidiyoruz. Düşman değil rakibiz, siyasetin dilini değiştireceğiz, siyasete nezaketi getireceğiz" dedi.

19 Mayıs'ta Memleket Partisi'nin kuruluşunu açıklayan Genel Başkan Muharrem İnce, partisinin il başkanlık binasının açılışını gerçekleştirmek için İzmir'e geldi. Kordon boyunda yer alan binanın açılışı için bir araya gelen çok sayıda partili ve İzmirliler, İnce'yi Türk ve parti bayraklarıyla karşıladı. İnce, konuşmasına Menemen'i 20 sene yöneten, eski CHP'li başkan Tahir Şahin'e, partisinin rozetini takarak başladı. Açılış için toplanan kalabalığa sağlıklarına, mesafeye ve maskeye dikkat etmelerini öneren İnce, "Bana neden parti kuruyorsunuz?' dediler. Size gerekçelerimi anlatacağım. Türkiye ekonomisini 19 yılda batırıp, tarımı çökerttiler. 41 ilde kuraklık tehlikesi var, hükümetten ses yok. Uzaktan eğitimi beceremediler. Sağlıkta bir aşı olamayanlar var, 3 aşı olanlar var. Memleketin sanayisi bitmiş. Dükkanlar kapalı, 19 yıldır memleketi yönetiyor. Atatürk ile her gittikleri yerde kavga yapıyorlar. Ama bunun yanında bir muhalefet var. 20 yıldır yönettiği Menemen'i kendi eliyle AKP'ye veriyor. Yargı, Türkiye'nin en sorunlu kurumu. Hakimler, savcılar bile güvenmiyor yargıya. Böyle bir ortamda iktidarla anlaşıyorsun. 13 üyenin birine tav oluyorsun. Bir elma şekerine susuyorsun. Bir hemşerini HSK üyesi atayacaksın diye, yargıyı komple AKP'ye teslim ediyorsun. Özgüvenin yok. Böyle siyaset olmaz" diye konuştu.

Mevcut partilere oy vermek istemeyen seçmene seslenen Muharrem İnce, sözlerine şöyle devam etti: "Bunlara oy vermeyeceğim elim gitmiyor' diyenlere sesleniyorum; senin yerin Memleket Partisi, gel buraya. 'Biz Ata'dan dededen Atatürkçüyüz CHP'den başkasına oy vermeyiz.' Özellikle İzmir'de çok var; 'memnun değilim ama ne yapayım AKP mi gelsin? deyip, CHP'ye oy verenler var. Senin yerin tam Memleket Partisi. 'Biz ülkücüyüz ama bu MHP'yi istemiyoruz' diyorsan, senin geleceğin tam Memleket Partisi. 'Ben CHP'ye kızmıştım, İYİ Parti'ye gittim ne yapayım, geldim buraya.' Boşlukta kalma senin yerin de burası. 'Ben HDP'ye oy veriyorum ama Türkiye partisi olmayıp bir arpa boyu yol almıyorlar, terörü kınamıyorlar' diyorsan gel kardeşim. Sandığa gitmiyorsan, gel ümitlerini tazele, ümitlerini yeşert, gel Memleket Partisi'ne. Bunu birlikte başaracağız. Bu kötü gidişe birlikte el koyacağız. Meydanlarda kavga etmeyeceğiz. Biz seçime gidiyoruz. Düşman değil rakibiz, siyasetin dilini değiştireceğiz, siyasete nezaketi getireceğiz. Mizahı ve zekayı getireceğiz. Akıllı telefonlar vardı, biz şimdi akıllı siyaset yapacağız. Bizim diğerlerinden farkımız bir ayağımız Ankara'da bir ayağımız Washington'da ya da Tahran'da değil. Aklımız, beynimiz, yüreğimiz Ankara'da."'KAYIP NESİL GELİYOR'Partisine destek verenlere sosyal medyada kimseye hakaret etmemelerini öneren Muharrem İnce, kimseyi ötekileştirmeyeceklerini dile getirdi. Üç tarafı denizlerle çevrili memleketi baş tacı yapacaklarını anlatan İnce, "Bağımsız tarafsız yargı gerekir. Adalet yetmez vicdan da lazım. Sarayda oturmak vicdana uygun değil. Herkesin bir işi olacak. Bunu birlikte sağlayacağız. Maviden sonraki ikinci sloganımız 'diş bilemiyoruz iş biliyoruz.' Bu ülkeyi adam gibi namuslu, hukuka, uygun şekilde yöneteceğiz. Sloganımız belli 3 H. 'Huzur' vaat ediyoruz. 'Hakkaniyet' vadediyoruz. 'Hukuk' vaat ediyoruz. Bağımsız tarafsız güvenilir hukuk" dedi.Cumhurbaşkanlığına aday olduğu dönemde söylediği bir sözü hatırlatan Muharrem İnce, o zaman söylediği 'dolar 8-10 lira olur' sözünde haklı çıktığını belirtti. İnce, "5-10 sene sonra çocuklar iş bulmaya gittiklerinde pandemi dönemindeyse işe almayacaklar. Çünkü kayıp bir nesil geliyor. Çocuklarda bilgisayar yok. İzmir'den söz veriyorum bizim iktidarımızda bütün öğrenciler internete ulaşacak" diye konuştu.Konuşmasında, 10 bin dolar maaş alan siyasetçi var iddialarını hatırlatan Muharrem İnce, şöyle devam etti: "Muharrem İnce'yi kastetmedik' dediler. Temiz bir siyaset için, gelin saraydan para alan şerefsiz kim onu bulalım. Mafyadan 10 bin dolar almak şerefsizliktir, saraydan para alıp parti kurmak da şerefsizliktir. Ama iftira atmak da şerefsizliktir. Biz itaat etmeyip, itiraz edenleriz, demokrasiyi, hukuku seçenleriz. Mücadele edeceğiz ve kazanacağız."İnce, konuşmasında dış borç konusuna da değinerek, "Dolar 10 kuruş arttığında dış borcumuz 45 milyar lira artıyor. Yani şakası yok bunun. Merkez Bankası tarafsız, bağımsızdır. Dış yatırımcı buna inanmazsa, senin ekonomin düzelmez. Biz bu yüzden kaybediyoruz. Genelgeyle kararnameyle faiz düşmez. Ey Erdoğan faizin düşmesini istiyorsan üretimi artıracaksın, riskleri azaltacaksın, hukuk devleti olacaksın" dedi.Açıklamasını sürdüren İnce, "Geçen akşam bir televizyon kanalında benim söylemediğim lafları eğip büküp başlık atıyorlar. Cahil adamlar. Anadilde eğitim pedagojiye aykırı. Böyle bir cümle kuranın zeka sorunu vardır. Bunu siyasetçiler tartışmasın, eğitimciler tartışsın. Kıvırmadan, kimseyi kandırmadan, bizim ideolojimiz net. Trabzon'da şehit babası, İzmir'de Atatürkçü olmayacaksın. Diyarbakır'da konuştuğunu İzmir'de de konuşacaksın. Türkiye'de 2 kesim var. Yüzde 5 bu tarafta, yüzde 5 bu tarafta. PKK'ya terörist diyemeyen bölücüler. Öbür yüzde 5 de Kürtleri tanımayan, ilkel çağ dışı kafada olanlar. Ama yüzde 90 makul bir çoğunluk var. İşte biz Türkiye'yi makul çoğunlukla buluşturacağız. Bana, 'Okullarda Kürtçe öğretilebilir dedin' diyenler var. Almanya'da Türkçe öğreniyor mu? Almanya'daki Türkler misafir, buradaki Kürtler misafir değil ki" diye konuştu.Hiçbir problemi İzmir'de farklı, Şırnak'ta farklı konuşmayacaklarını dile getiren İnce, "Trakya'da farklı Karadeniz'de farklı konuşmayacağız. Biz bu ülkeyi özgürleştireceğiz. Bugün ilk il binamızı açıyoruz. Haftaya Van, Ağrı, Erzurum binalarını açacağız. Sonra İstanbul'u açacağız. Bizim 1 haftada 10 günde, 48 ilde örgütümüz var. Yaz sonunda göreceksiniz. Bir sonbahara bir de yılbaşına bakın. Birinci parti nasıl olunur herkes görecek. Bu milleti 19 senede canından bezdirdiler" diye konuştu.

Konuşmanın ardından önce İzmir Marşı, daha sonra da Memleket Partisi'nin marşı çalındı. İnce konuşma yaptığı otobüsün tepesinden vatandaşlara gül dağıttı.