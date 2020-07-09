İnce'ye gazeteciye hakaretten para cezası - Son Dakika

İnce'ye gazeteciye hakaretten para cezası

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Sekreteri ve Edirne Sonhaber Gazetesi Başyazarı Lütfü Karakaş'a hakaret ettiği gerekçesi ile bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Sekreteri ve Edirne Sonhaber Gazetesi Başyazarı Lütfü Karakaş'a hakaret ettiği gerekçesi ile bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

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Edirne Sonhaber Gazetesi Başyazarı Lütfü Karakaş, kaleme aldığı bir yazı üzerine, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin WhatsApp uygulaması üzerinden, "Terbiyesiz herifler, terbiye lazım, ahlaksızsınız, gazeteci bozuntusu" şeklinde mesajları nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma sonunda İnce hakkında, hakaret suçlamasıyla üç aydan iki yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.


Edirne 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık Muharrem İnce, Ankara 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde talimatla alınan ifadesinde, mesajların içeriğini kabul ederek, hakaret kastının olmadığını söyledi.


Edirne 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan duruşmada, sanık Muharrem İnce'nin avukatı Mustafa Kemal Çiçek, müvekkilinin suç kastının olmadığını, Cumhurbaşkanı adayı olduğunu ve 13 milyon oy aldığını söyledi. Müşteki Lütfü Karakaş'ın Avukatı Çağrı Muştu ise, yargılamanın konusunun kimin ne kadar oy aldığının değil, mesajlarla hakaret edilip edilmediği olduğunu söyleyerek sanığın cezalandırılmasını istedi.


Edirne 4. Asliye Caza Mahkemesi dosyadaki delillerin toplandığını açıklayarak, sanık Muharrem İnce hakkında dosyadaki delil durumuna göre 90 gün adli para cezasına hükmetti. Mahkeme ardından suçun haksız tahrik altında işlenmiş olması nedeniyle 60 gün adli para cezasına indirerek bin TL adli paraya çevirdi.


Mahkeme sanık İnce'nin sabıkalı geçmişi nedeniyle cezayı ertelemedi. Mahkeme ayrıca, Muharrem İnce hakkında Adana 12. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen ve hükmün açıklanması geri bırakılma yönündeki kararı açıklanması için bildirimde bulunulmasına da hükmetti. - EDİRNE

Cumhuriyet Halk Partisi, Muharrem İnce, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 13:48 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İnce'ye gazeteciye hakaretten para cezası - Son Dakika
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