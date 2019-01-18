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İnce: Yerel Seçimi Beka Sorunu Olarak Anlatma Yaklaşımından Uzak Durmalıyız

1 saat önce

CUMHURİYET Halk Partisi'nin (CHP) 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimindeki adayı Muharrem İnce, yerel seçimi 'beka sorunu' olarak görmenin yanlış olduğunu belirterek, "Sadece bir yerel seçimi beka sorunu olarak millete anlatmak olsa olsa zeka sorunudur.

İnce: Yerel Seçimi Beka Sorunu Olarak Anlatma Yaklaşımından Uzak Durmalıyız, System.String[]
CUMHURİYET Halk Partisi'nin (CHP) 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimindeki adayı Muharrem İnce, yerel seçimi 'beka sorunu' olarak görmenin yanlış olduğunu belirterek, "Sadece bir yerel seçimi beka sorunu olarak millete anlatmak olsa olsa zeka sorunudur. Bu yaklaşımdan uzak durmamız lazım" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimindeki adayı olan Muharrem İnce, CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a destek vermek için kente geldi. Muharrem İnce, Zeydan Karalar'a makamında yaptığı basın toplantısında başarılar diledi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İnce, faiz, enflasyon ve dövizdeki artışa dikkat çekerek hükümeti eleştirdi. Devletten yıllardır yardım alarak geçinen vatandaşlara seslenen Muharrem İnce, yardım yerine iş talep etmeleri gerektiğini söyledi. Kentteki hafif raylı sistemin kredi borcunun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredilememiş olmasını değerlendiren İnce, "Adana'yı, Mersin'i, Bursa'yı, Ankara'yı, İstanbul'u alırsak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi de erkene alınır. O zaman hem Zeydan Başkan Adana'ya Büyükşehir Belediye Başkanı olur hem ben Cumhurbaşkanı olurum, beraber çözeriz onu, daha kolay olur" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin 'beka sorunu' olarak görülmesini eleştirerek, şunları söyledi:

" Türkiye'de seçmenlerin, yurttaşların sandık başına gitmesi bir beka sorunu olamaz. Yani AK Parti belediyeyi kazandığında memleket batacak, bayraklar inecek, ezanlar susacak mı? ya da CHP kazandığında bayraklar mı inecek? Böyle bir şey olabilir mi? Bu milletin en az yüzde 50'si mevcut iktidarın karşısındaysa beka sorunu olamaz. Bir olayın beka sorunu olması için yüzde 99 hatta yüzde 100'ünün aynı tarafta olması lazım. Eğer yüzde 50 bir tarafta yüzde 50 bir taraftaysa kim kazanırsa kazansın memleket için beka sorunu olmaz. Yani imar planı yapmak, çöp toplamak, park yapmak, yoksullara yardım etmek ne zamandan beri beka sorunu oldu? Eğer belediye başkanlığı seçimlerini beka sorunu olarak gören varsa buna inanan varsa işte gerçek beka sorunu odur. O memleket için beka sorunu olur o. Sadece bir yerel seçimi beka sorunu olarak millete anlatmak olsa olsa zeka sorunudur. Bu yaklaşımdan uzak durmamız lazım."

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:18 Kaynak: DHA

Politika
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