İncefikir: "Hayvan varlığımız artarken, süt ürünleri üretimi düşüyor"

Adana'da üretici ve Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de büyük ve küçükbaş hayvan sayısı artarken süt, yoğurt, peynir üretiminin azaldığını belirterek açıklanan rakamlarda terslik olduğunu söyledi.



TÜİK'in açıkladığı hayvansal üretim istatistiklerine göre, büyükbaş hayvan sayısının haziran ayı itibariyle 18 milyon 251 bin, toplam küçükbaş hayvan sayısının ise 49 milyon 816 bin olduğunu belirten Cahit İncefikir, "2018 yılı ile karşılaştırıldığında, büyükbaş hayvan sayısı 2018'de 17,2 milyon baş, küçükbaş hayvan varlığı 46,1 milyondu. Bu yılın 6 ayında büyükbaş hayvan sayısında 1 milyon, Küçükbaş hayvan varlığında ise 3 milyon 700 bin başlık bir artış olduğu belirtiliyor. Ancak süt ve süt ürünlerindeki azalma bize rakamların sıkıntılı olduğunu gösteriyor" dedi.



Toplanan çiğ süt miktarında da ciddi düşüşler olduğunu kaydeden İncefikir şöyle devam etti:



"2018 yılı verilerini incelediğimizde toplanan süt miktarında 629 bin ton düşüş var. Bu yılın ilk 7 ayında toplanan inek sütü miktarı 5 milyon 789 bin ton oldu. 2018 yılı aynı dönem incelendiğinde 6 milyon 115 bin ton inek sütü toplandığını görüyoruz. Bu üretim azalışlarının peynir ve ayran için de geçerli olduğunu belirtmemiz lazım."



Hayvancılık konusunda ciddi önlemler alınması gerektiğini belirten İncefikir şöyle konuştu:



"Son on yıldaki verilere bakıldığında, yılda yaklaşık 10 milyon civarında hayvanın (kırmızı et) kesildiği, bunun yaklaşık yüzde 55'ini koyun, yüzde 14'ünü keçi, yüzde 31'ini sığır oluşturduğu söylenebilir. Yıllık kırmızı et üretimimiz 1 milyon tonun üzerinde gerçekleşmektedir. 2019 yılının ilk altı ayı dahil olmak üzere son dört buçuk yılda yaklaşık 4 milyar dolar karşılığında 3.35 milyon sığır ithal edilmiştir. Bu dönemde ithal edilen sığırların 944 bini Brezilya'dan, bir milyonu aşkın kısmı Uruguay'dan getirilmiştir. Avrupa ülkelerinden ise Macaristan ve Çekya'dan iki yüz bini aşkın sığır alımı gerçekleştirilmiştir. 2018 yılındaki sığır ithalatı 1,5 milyona yaklaşan sayısı ise en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Kırsaldaki nüfus ve iş gücünün azalmasını önleyecek tedbirler alınmalı. Atıl duran tesisler ekonomiye kazandırılarak genç çiftçiler ve küçük aile işletmeleri desteklenmeli. Islah programları geliştirilmeli ve suni tohumlamadan daha etkin yararlanılmalı. Et ve süt piyasasında üreticinin korunması amacıyla Et ve Süt Kurumu aktif rol almalı. Damızlık düve ihracatı desteklenmeli. Çiğ süt kaliteye göre sınıflandırılmalı ve fiyatlandırılmalı." - ADANA