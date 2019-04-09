Son Dakika Haberleri: İncefikir: "Ziraat Bankası Üretici Kredi Borçlarını Yapılandırmaya Başladı"

İncefikir: "Ziraat Bankası Üretici Kredi Borçlarını Yapılandırmaya Başladı"

11 dakika önce

Seyhan Ziraat Odası İkinci Başkanı Cahit İncefikir, Ziraat Bankası'nın üretici borçlarını yapılandırmaya başladığını söyledi.

İncefikir:
Seyhan Ziraat Odası İkinci Başkanı Cahit İncefikir, Ziraat Bankası'nın üretici borçlarını yapılandırmaya başladığını söyledi.

İncefikir, üreticinin çektiği kredilerin taksitlendirilmesinin son dönemdeki ekonomik ortamda önem arz ettiğine dikkat çekerek, yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin kredi kullandığı şubeye başvurması gerektiğini belirtti.

Ziraat Bankası'nın tarımı ve çiftçiyi desteklemek amacıyla kurulmuş iktisadi devlet kuruluşu olduğunu belirten İncefikir, "Banka, çiftçilerin tarım kredi kooperatiflerine olan tarımsal kredi borçlarını yapılandırılmasını da içeren, 'Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7166 Sayılı Kanun' kapsamında kabule başlamıştır. Başta doğal afetlerden zarar görmüş üreticiler olmak üzere zora düşmüş üretici krediyi kullandıkları Ziraat Bankası şubesine başvurarak kredi borçlarını yapılandırabilir" dedi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:32 Kaynak: İHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pazar ve Markette Fiyatlar Artınca Tüketici Online Alışverişe Yöneldi Yasak Olmasına Rağmen İnternetten Atmaca Satılıyor! Cezası 10 Bin Lira Dolar ve Euro Günü Nasıl Kapattı! İşte Son Durum CHP'li Başkanın Odasındaki Erdoğan Portresi Dikkat Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 11:43:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İncefikir: "Ziraat Bankası Üretici Kredi Borçlarını Yapılandırmaya Başladı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]