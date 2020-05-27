İnceğiz köyü ve Şaphane merkezde karantina tedbirleri devam ediyor - Son Dakika

İnceğiz köyü ve Şaphane merkezde karantina tedbirleri devam ediyor
Kütahya'nın Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, ilçe merkezinde 8 dairede uygulanan karantinanın tedbir amaçlı olduğunu pozitif vaka olmadığını açıkladı.
Kütahya'nın Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, ilçe merkezinde 8 dairede uygulanan karantinanın tedbir amaçlı olduğunu pozitif vaka olmadığını açıkladı.
Sosyal medyada ilçe merkezinde pozitif vaka var söylentilerine asla itibar edilmemesi gerektiğini belirten Başkan Rasim Daşhan. "Vatandaşlarımızı AK Parti İlçe Başkanı Hakan Basri Mete ile birlikte ziyeret ettik. Onlara durumu anlattık. İlçemize bağlı İnceğiz köyümüzde karantina tedbirleri devam ediyor. İnceiz köyümüzde cenaze merasiminden kaynaklı olan vaka ile ilgili ilçemiz merkezinde 8 dairede karantina uygulaması yapılıyor. Yetkili makamların açıklamarı harici, hiç bir açıklamaya itibar edilmemesi çok önemlidir. İnşallah kısa zamanda bu salgını tamamen atlatacağız" dedi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 11:01 Kaynak: İHA
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