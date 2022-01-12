İncehesap espor turnuvasında son durum

Toplamda 300.000 TL değerinde ödül havuzu ile duyurulan İncehesap Espor Turnuvası'nın ikinci ayağı olan PUBG Mobile da son buldu. Toplamda 223 takımın başvurduğu ve 981 oyuncunun katılım sağladığı turnuva, 4 milyona yakın sosyal medya erişimi aldı.

The Academys ve İncehesap iş birliği ile gerçekleştirilen İncehesap Espor Turnuvası, 6 aylık süre zarfında toplamda 300.000? değerinde ödülleri esporcular ve espor takımları ile buluşturacağını duyurmuştu. İlk olarak PUBG turnuvası ile izleyici karşısına çıkan İncehesap, turnuvanın ikinci ayağında ise, PUBG Mobile oyuncuları ile buluştu.

4 MİLYONA YAKIN SOSYAL MEDYA ERİŞİMİ

Aralık ayında 5 milyonun üzerinde erişime ulaşan İncehesap Espor Turnuvası, toplamda 4 milyona yakın sosyal medya erişimi aldı. Aralık ayı boyunca yapılan paylaşımlar ile turnuva sitesine yönlendirilen ve erişim sağlanan kişi sayısı ise yaklaşık 8 bine ulaştı. Aralık ayı boyunca turnuva.incehesap.com web sitesinin görüntülenme sayısı ise, yaklaşık 50 bini gösterdi.

İNCEHESAP ESPOR TURNUVASI 63 BİN İZLENMEYE ULAŞTI

Toplamda 223 takımın başvurduğu, 981 oyuncunun katılım sağladığı turnuva, İncehesap.com'un gerçekleştirdiği iki canlı yayında toplamda 63 bin izlemeye, 665 izleyiciye ve 1119 en yüksek izleyiciye ulaştı.

Çok sayıda çekiliş, ekipman hediyeleri ve sürprizlerin yer aldığı serüvende Aralık ayı için 50.000 TL değerinde ödül havuzu ile PUBG Mobile turnuvasını duyuran İncehesap, bununla birlikte 6 aylık serüvenin ikinci adımını tamamladı. Firma, önümüzdeki günlerde yeni turnuvalarla izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.