İnceleme bahanesiyle eline aldığı telefonları çalıp kaçan hırsız kamerada - Son Dakika

İnceleme bahanesiyle eline aldığı telefonları çalıp kaçan hırsız kamerada

Telefoncularda eline alıp incelediği telefonları bir anda alıp kaçtı

İSTANBUL - Kadıköy ve Bahçelievler'de girdiği telefoncularda, telefonları inceleme bahanesi ile eline alan şahıs, telefon ile bir anda dükkandan koşarak kaçtı. Kadıköy'de ve Bahçelievler'de farklı tarihlerde aynı yöntem ile hırsızlık yapan ve çaldığı telefonları satan şahıs ile telefonları alan şahıslar yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Farklı tarihlerde Kadıköy ve Bahçelievler ilçelerinde bulunan telefon bayilerine girip inceleme bahanesiyle eline aldığı telefonları çalıp kaçan hırsızın yakalamasına yönelik polis çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntüleri incelemesi neticesinde hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüpheli şahsın A.O. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs incelemeler neticesinde belirlenen ikamet adresinde yakalandı.

Yapılan araştırmalarda şüpheli şahsın çalmış olduğu ürünleri farklı bayilere ve şahıslara nakit para karşılığında sattığı tespit edildi. Çalıntı telefonları satın alan F.Ü. ve H.A. isimli şahıslar da yakalandı.

Konu ile ilgili yakalanan F.Ü. ve H.A. isimli şüpheli şahıslar hakkında "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçundan adli işlem yapıldı.

4 ayrı "açıktan hırsızlık" suçunu gerçekleştiren A.O. isimli şahıs tahkikat işlemlerinin ardından 03.11.2021 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Hırsızlık anları ise iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.