İNCELEMEYE GİTTİĞİ İNŞAATINDAN DÜŞEREK YARALANDI - Son Dakika

BURSA'da, inşaat halindeki binasını incelemeye giden Haydar Keleş'e (61), beton mikseri çarptı. Çarpmanın etkisiyle 1'inci kattan düşen Keleş, yaralandı.
Olay İnegöl ilçesinde meydana geldi. Haydar Keleş, Fatih Mahallesi Öğüt Sokakta bulunan 3 katlı binasının inşaatını incelemeye gitti. İnşaatın 1'inci katına çıkan bina sahibine, manevra yapan beton mikserinin hortumu çarptı. Dengesini kaybeden Keleş, yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılıken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
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