İnceoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
46 dakika önce
Geçirdiği kalp krizi sonrasında hayıtını kaybeden Akçay eski Belediye Başkanı ve Ege Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Cahit İnceoğlu toprağa verildi.
Geçirdiği kalp krizi sonrasında hayıtını kaybeden Akçay
eski Belediye Başkanı ve Ege Marmara
Belediyeler Birliği Başkanı Cahit İnceoğlu
toprağa verildi.
69 yaşındaki Cahit İnceoğlu, 8 Mart
'ta CHP
'nin seçim bürosu açılışındaki Kürdistan skandalı ve sela okuyan müezzin hakkındaki konuşmalar ile gündeme gelmişti. Dün geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybeden Cahit İnceoğlu bugün Edremit
Bekir Efendi Camii'nde cuma namazınrı müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğunu uğurlandı. İnceoğlu'nun cenazesine CHP Millivekili Ensar Aytekin
, Edremit Belediye Başkanı ve Bağımsız Adayı Kamil Saka
, CHP Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan
, MHP
Edremit Belediye Başkan Adayı Tuncay Kılıç
ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cahit İnceoğlu eski Edremit Mezarlığı'na defnedildi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:57 Kaynak: İHA
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