Son Dakika Haberleri: İncesaz ve New York Atatürk Korosu Carnegie Hall'da konser verdi
Son Dakika Güncel İncesaz ve New York Atatürk Korosu Carnegie Hall'da konser verdi

İncesaz ve New York Atatürk Korosu Carnegie Hall'da konser verdi

6 saat önce

NEW New York'un dünyaca ünlü konser salonu Carnegie Hall, İncesaz müzik grubu ve New York Atatürk Korosu'nun birlikte verdiği konsere ev sahipliği yaptı.

İncesaz ve New York Atatürk Korosu Carnegie Hall'da konser verdi, System.String[]

NEW New York'un dünyaca ünlü konser salonu Carnegie Hall, İncesaz müzik grubu ve New York Atatürk Korosu'nun birlikte verdiği konsere ev sahipliği yaptı.

İncesaz müzik grubu ve New York Atatürk Korosu ilk kez bir arada Carnegie Hall'da konser verdi.

Geleneksel ve klasik enstrümanlar eşliğinde Türk müziğinin unutulmaz şarkılarını seslendiren İncesaz ve New York Atatürk Korosu, izleyenlere müzik ziyafeti sundu.

İkinci Bahar, Ekmek Teknesi gibi başarılı dizilerin müziklerine de imza atan İncesaz, genelde "Bana Bir Masal Anlat Baba" şarkısının bestecisi Cengiz Onural ve Murat Aydemir'in ürettiği eserleri yorumluyor.

İncesaz, zaman zaman Cumhuriyet dönemi şarkılarını ve geleneksel türküleri de kendi anlayışı ve rengiyle seslendiriyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 09:22 Kaynak: AA
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