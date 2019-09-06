Son Dakika Haberleri: İncesu barajından ilk su verildi
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İncesu barajından ilk su verildi

2 saat önce

Yapımı tamamlanan Gürün İncesu Barajı'nda, düzenlenen törenle tarım arazilerine ilk su verildi.

İncesu barajından ilk su verildi, System.String[]

Yapımı tamamlanan Gürün İncesu Barajı'nda, düzenlenen törenle tarım arazilerine ilk su verildi.


Gürün İncesu Barajı ve Sulamasında ki su verme törenine AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Salih Ayhan, Gürün Kaymakamı Muhammet Berat Berdibek, Gürün Belediye Başkan Nami Çiftçi başta olmak üzere çok sayıda kişi katıldı. Saygı duruşu ve ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, proje ile 2 bin 60 dekarlık tarım arazisinin sulanacağını ve 2 milyon 350 bin liralık gelir elde edileceğini belirtti. Yapılan konuşmaların ardından butona basılarak barajdan tarım alanlarına ilk su verildi. - SİVAS

İncesu, Gürün, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:01 Kaynak: İHA
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