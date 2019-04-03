İncesu Belediye Başkanı İlmek Görevine Başladı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde belediye başkanı seçilen Mustafa İlmek, görevine başladı.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde belediye başkanı seçilen Mustafa İlmek, görevine başladı.



Millet İttifakının İYİ Parti İncesu Belediye Başkan adayı olarak girdiği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini kazanan İlmek, mazbatasını aldıktan sonra belediye binasına geldi.



AK Parti'li eski İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol'dan görevi devralan İlmek, kendisine destek verenlere teşekkür etti.



İlmek, "Elbette ki bu bir bayrak yarışı, bayrağı devraldık. Rabbimin bize güç verdiği, sizlerin de bize güvendiğiniz sürece hizmetlere devam edeceğiz." dedi.

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