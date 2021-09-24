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İncesu Belediye Başkanı'ndan, Saraycık Mahallesi'ne hiç uğramadığı iddiasına yalanlama - Son Dakika

İncesu Belediye Başkanı'ndan, Saraycık Mahallesi'ne hiç uğramadığı iddiasına yalanlama

24.09.2021 20:18
İncesu Belediye Başkanı'ndan, Saraycık Mahallesi'ne hiç uğramadığı iddiasına yalanlama, System.String[]

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, seçimden sonra Saraycık Mahallesi'ne hiç uğramadığı iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, seçimden sonra Saraycık Mahallesi'ne hiç uğramadığı iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.

İlmek, yazılı açıklamasında, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kazım Yücel'in, sosyal medya hesabından, "Seçimden sonra belediye başkanının hiç uğramadığı Saraycık Mahallemizi ziyaret ettik." paylaşımının doğru olmadığını belirtti.

Mahalleyi 6 kez ziyaret ettiğini ifade eden İlmek, şunları kaydetti:

"30 ayda 3 bin ton sıcak asfalt serimi yaptık. Vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü için revizyon imar planı belediyemizce tamamlanmış, Büyükşehir Belediye Meclisi İmar Komisyonu'ndadır. Saraycık Mahallesi TOKİ'de oturan vatandaşlarımızın can güvenliği için çelik oto korkuluk yapılmıştır. Anaokuluna giden çocuklarımıza İncesu Belediyesi sosyal tesisi düzenlenmek sureti ile tahsisi yapılmıştır. Saraycık İlköğretim Okulu tamiri ve tadilatı yapılmıştır."

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Mustafa İlmek, Saraycık, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İncesu Belediye Başkanı'ndan, Saraycık Mahallesi'ne hiç uğramadığı iddiasına yalanlama - Son Dakika


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