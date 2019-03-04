İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol Başkanlığında Mart Ayı İncesu Belediyesi Meclis Toplantısı...
1 saat önce
İncesu Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesine istinaden, Mart ayı olağan 1. Bileşim toplantısı İncesu Belediyesi Meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Zekeriya Karayol başkanlığında yaptı.
İncesu Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesine istinaden, Mart ayı olağan 1. Bileşim toplantısı İncesu Belediyesi Meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Zekeriya Karayol başkanlığında yaptı.
İncesu Belediyesi Meclis Gündeminde 2 Asıl 2 adet Ek gündem olmak üzere toplam 4 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
Başkan Karayol İncesu Belediyesi Meclis üyelerine teşekkür ederek alınan kararların İncesu'ya hayırlı olması dileklerinde bulunarak Nisan ayı meclis toplantısının tarihini meclis üyeleriyle belirleyerek Mart ayı meclis toplantısı oturumunu kapattı. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:23 Kaynak: İHA
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