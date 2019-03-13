Son Dakika Haberleri: İncesu Belediyesi Çocukları Sevindirmeye Devam Ediyor

İncesu Belediyesi Çocukları Sevindirmeye Devam Ediyor

1 saat önce

İncesu Belediyesi, sosyal ve kültürel çalışmalar kapsamında çocuklara ücretsiz animasyon gösterimine devam ediyor.

İncesu Belediyesi Çocukları Sevindirmeye Devam Ediyor, System.String[]
İncesu Belediyesi, sosyal ve kültürel çalışmalar kapsamında çocuklara ücretsiz animasyon gösterimine devam ediyor.

İncesu Belediyesi, Sosyal- Kültürel faaliyetler kapsamında, İncesu Belediyesi Konferans salonunda gençlere ve çocuklara ücretsiz animasyon gösterimine devam ediyor. Hayatında hiç sinemaya gitmeyen ve merkezden uzakta olan çocuklar, her ayın ilk Cumartesi günü İncesu Belediyesi'ne geliyor.

Belediyenin konferans salonunda yapılan gösterimde çocuklar güzel bir gün geçirerek yeniden evlerine dönüyor. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:17 Kaynak: İHA

İncesu, Güncel
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