İncesu Belediyesi hijyen çalışması yaptı - Son Dakika

İncesu Belediyesi hijyen çalışması yaptı
6 saat önce
İncesu Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ana arterler ile vatandaşların yoğun kullandığı yerleri yıkadı.
İncesu Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ana arterler ile vatandaşların yoğun kullandığı yerleri yıkadı.
Sabah saatlerinden itibaren ilçenin ana arterlerini ve halkın yoğun kullandığı önemli noktaları yıkayan ekipler, ardından dezenfekte çalışması yaptı, bazı iş yerlerini ilaçladı.
İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, ekiplere teşekkür ederek, çalışmaların devam edeceğini belirtti.
Başkan İlmek ve ekipler, esnafa maske de dağıttı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:02 Kaynak: AA
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