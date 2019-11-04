Son Dakika Haberleri: İncesu Belediyesi Meclis Toplantısı Yapıldı
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İncesu Belediyesi Meclis Toplantısı Yapıldı

6 saat önce

İncesu Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesine istinaden, Kasım ayı olağan meclis toplantısı Mustafa İlmek Başkanlığında yapıldı.

İncesu Belediyesi Meclis Toplantısı Yapıldı, System.String[]

İncesu Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesine istinaden, Kasım ayı olağan meclis toplantısı Mustafa İlmek Başkanlığında yapıldı.


Belediye Başkanı Mustafa İlmek başkanlığında yapılan toplantıda Meclis Gündeminde bulunan 2 Asıl 3 adet Ek gündem olmak üzere toplam 5 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.


Başkan İlmek, İncesu Belediyesi Meclis üyelerine teşekkür ederek alınan kararların İncesu'ya hayırlı olması dileklerinde bulundu. - KAYSERİ

Mustafa İlmek, İncesu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:50 Kaynak: İHA
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