İncesu Belediyesi Meclis Toplantısı Yapıldı
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İncesu Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesine istinaden, Kasım ayı olağan meclis toplantısı Mustafa İlmek Başkanlığında yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:50 Kaynak: İHA
İncesu Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesine istinaden, Kasım ayı olağan meclis toplantısı Mustafa İlmek Başkanlığında yapıldı.
Belediye Başkanı Mustafa İlmek başkanlığında yapılan toplantıda Meclis Gündeminde bulunan 2 Asıl 3 adet Ek gündem olmak üzere toplam 5 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
Başkan İlmek, İncesu Belediyesi Meclis üyelerine teşekkür ederek alınan kararların İncesu'ya hayırlı olması dileklerinde bulundu. - KAYSERİ
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