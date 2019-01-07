İncesu Belediyesi'nde Yılın İlk Meclis Toplantısı Yapıldı
2 saat önce
İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol başkanlığında 2019 Yılının ilk meclis toplantısı yapıldı.
İncesu
Belediye Başkanı Zekeriya Karayol
başkanlığında 2019 Yılının ilk meclis toplantısı yapıldı.
İncesu Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesine istinaden, Ocak ayı olağan 1. Bileşim toplantısı meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Zekeriya Karayol başkanlığında yapıldı. İncesu Belediyesi Meclis gündeminde 11 asıl 1 adet ek gündem olmak üzere toplam 12 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
Başkan Karayol, belediye meclis üyelerine teşekkür ederek, alınan kararların ilçeye hayırlı olması dileklerinde bulundu. Başkan Karayol, Şubat ayı meclis toplantısının tarihini meclis üyeleriyle belirleyerek Ocak ayı meclis toplantısı oturumunu kapattı. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:51 Kaynak: İHA
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