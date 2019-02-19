Son Dakika Haberleri: İncesu Belediyesi'nden Çiftçilere Ücretsiz Su Desteği

İncesu Belediyesi'nden Çiftçilere Ücretsiz Su Desteği

5 dakika önce

İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, Türkiye'de tarımın desteklenmesi ve kalkınmanın yerelden başlanması gerektiğini söyledi.

İncesu Belediyesi'nden Çiftçilere Ücretsiz Su Desteği, System.String[]
İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, Türkiye'de tarımın desteklenmesi ve kalkınmanın yerelden başlanması gerektiğini söyledi.

İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol önem verdiği yerel kalkınmanın en önemli ayaklarından biri olan tarımda modern teknolojilerin kullanılması; üretimde verimin artmasına, özellikle de su kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasına ve su israfının önlenmesine katkı sağlayacak. İncesu Belediyesi, ilçede gerçekleştirilen tarım ve hayvancılık faaliyetlerine desteklerini sürdürüyor. Özellikle ülkemizdeki nüfus artışıyla beraber artan gıda ihtiyacı, tarımda kullanılan su ihtiyacını artırırdı. İncesu Belediyesi de bu konuda tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilere ücretsiz su sağlayarak destek veriyor.

Vatandaşlar da, İncesu Belediyesi ve Belediye Başkanı Zekeriya Karayol'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür edip memnuniyetlerini dile getirdi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:51 Kaynak: İHA

Türkiye, Zekeriya Karayol, İncesu, Güncel
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