Son Dakika Haberleri: İncesu Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

İncesu Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

12 dakika önce

İncesu Belediye Meclisi Şubat ayı Meclis Toplantısı yapıldı.

İncesu Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı, System.String[]
İncesu Belediye Meclisi Şubat ayı Meclis Toplantısı yapıldı.

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesine istinaden, Subat ayı olağan 1. Bileşim Toplantısı İncesu Belediyesi Meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Sayın Zekeriya Karayol başkanlığında yapıldı.

İncesu Belediyesi Meclis Gündeminde 2 Asıl 2 adet Ek gündem olmak üzere toplam 4 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Başkan Karayol İncesu Belediyesi Meclis üyelerine teşekkür ederek alınan kararların İncesu'ya hayırlı olması dileklerinde bulunarak Mart ayı meclis toplantısının tarihini meclis üyeleriyle belirleyerek subat ayı meclis toplantısı oturumunu kapattı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:31 Kaynak: İHA

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