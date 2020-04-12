İncesu Belediyesi vatandaşa ekmeği ücretsiz dağıttı - Son Dakika

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İncesu Belediyesi vatandaşa ekmeği ücretsiz dağıttı
18 dakika önce
İncesu Belediyesi (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle evde kalan vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıttı.
İncesu Belediyesi (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle evde kalan vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıttı.
Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde ekmeği olmayan vatandaşlara mahalle mahalle dolaşarak ekmek dağıtan İncesu Belediyesi ekipleri araçlardan sosyal mesafe ve maske kuralına uyması için anonslar yaptırdı.
Ekmek dağıtıma katılan Belediye Başkanı Mustafa İlmek, yaptığı açıklamada, "Bildiniz üzere sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak adına bugün belediye olarak ekmeği halkımızın ayağına kadar getiriyoruz. Vatandaşlarımız evlerinde kalsınlar, devlet her yerde vatandaşına sahip çıkacaktır." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 09:10 Kaynak: AA
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