İncesu Belediyesinden öğrenciler için yarıyıl etkinlikleri - Son Dakika
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İncesu Belediyesinden öğrenciler için yarıyıl etkinlikleri

6 saat önce

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, yarıyıl tatilinde öğrenciler için farklı etkinlikler düzenleyeceklerini bildirdi.

İncesu Belediyesinden öğrenciler için yarıyıl etkinlikleri, System.String[]

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, yarıyıl tatilinde öğrenciler için farklı etkinlikler düzenleyeceklerini bildirdi.

İlmek, yaptığı açıklamada, Erciyes'e günübirlik ücretsiz kayak gezisi düzenleyeceklerini ifade etti.

Sömestr tatilinde karne hediyesi olarak iki hafta üst üste sinema gösterimi yapacaklarını da belirten İlmek, "Karne heyecanı yaşayan başta öğrencilerimize, velilerimize ve baş tacı öğretmenlerimize güzel bir yarıyıl tatili diliyorum." temennisinde bulundu.

Mustafa İlmek, Erciyes, İncesu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:26 Kaynak: AA
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