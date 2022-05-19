İncesu'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

İncesu'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

19.05.2022 17:46
İncesu'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

İncesu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

İncesu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Yağış nedeniyle ilçedeki spor salonunda gerçekleştirilen törene, İncesu Kaymakamı Aydın Göçer, Belediye Başkanı Mustafa İlmek, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende, İncesu Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu'nun yaptığı konuşmanın ardından, kız ve erkek öğrenci grupları, hazırladıkları gösterileri sundu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde yapılan çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ve okul yöneticilerine ödüllerini Kaymakam Göçer ve Belediye Başkanı İlmek verdi.

Öğrencilerin bayrak ve flama gruplarının yaptığı gösterinin ardından, törenler spor salonundan şehitlik parkına yapılan geçit töreniyle sona erdi.

YORUMLAR
500
Samsun'da 'Geçmişten geleceğe, gelecekten moderne' defilesi sunuldu Samsun'da 'Geçmişten geleceğe, gelecekten moderne' defilesi sunuldu Körfez'de öğrencilerin 19 Mayıs gösterileri ilgi gördü Körfez'de öğrencilerin 19 Mayıs gösterileri ilgi gördü
Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Malkoçoğlu, gençlik, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İncesu'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
17:45 Meslekten 15 günlüğüne men edilmişti! AYM'den Canan Karatay kararı
17:41 AK Parti kurucularından Albayrak'tan yargıya uyarı: Bugün SADAT'ı tanımayan yarın sizi de tanımaz.
17:06 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den İsveç ve Finlandiya açıklaması: Fikir ayrılıklarına çözüm buluruz
16:42 Zelenski'den Vışıvanka Günü'ne özel kostüm: Savaşın başından beri giydiği tişörtünü çıkardı, gömlek giydi
16:40 Survivor All Star'da ikiz kardeşi elenen Sema'dan intikam yemini: Burunlarından fitil fitil getireceğim!
16:39 Finlandiya Başbakanı Marin'den "Türkiye ile masaya oturmalıyız" mesajı
16:28 Feci ölüm: Oturduğu mermer kırılınca kafa üstü 3 metre aşağıya düştü
16:11 Tanju Özcan'ın 'nefret ve ayrımcılık' içeren ilanları kaldırıldı! Özcan'dan "Alın beni hapse atın" tepkisi
16:02 Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda yok
15:49 Cannes Film Festivali'ne Meryem Uzerli'nin özel tasarım kıyafeti damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 17:53:39. #1.12#
SON DAKİKA: İncesu'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement